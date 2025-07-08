Tainted Grail: The Fall of Avalon получила важный патч - меньше лагов, больше баланса

Ролевая игра Tainted Grail: The Fall of Avalon обзавелась обновлением версии v1.06a, которое приносит не только технические улучшения, но и целый список балансных правок, новых реплик и правок квестов.

Главное нововведение — предварительная загрузка шейдеров, что значительно снижает подтормаживания при первых визуальных эффектах на каждом ПК. Кроме того, игра обновилась до новой версии движка Unity 6000.0.51f, устраняющей ряд старых багов и повышающей стабильность.

Разработчики переработали механику ряда заклинаний и предметов: усилен «Морозный клык», перебалансирована одежда «Рогатый страж», исправлена эффективность «Божественной благодати». Также улучшена рыбалка — ловить рыбу-луну и снейпа стало проще.

Особое внимание уделено квестам — теперь корректно работают задания «Первые люди», «Аномальные умы» и «Над моими трупами». Также появилось больше шепотов Артуру, новые реплики NPC, улучшено аудио, а в редакторе персонажа исправили странные значки бровей.

Общий вес патча — 2.2 ГБ. Обновление уже доступно всем игрокам.