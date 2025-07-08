Tainted Grail: The Fall of Avalon получила важный патч - меньше лагов, больше баланса

Ролевая игра Tainted Grail: The Fall of Avalon обзавелась обновлением версии v1.06a, которое приносит не только технические улучшения, но и целый список балансных правок, новых реплик и правок квестов.
Главное нововведение — предварительная загрузка шейдеров, что значительно снижает подтормаживания при первых визуальных эффектах на каждом ПК. Кроме того, игра обновилась до новой версии движка Unity 6000.0.51f, устраняющей ряд старых багов и повышающей стабильность.
Разработчики переработали механику ряда заклинаний и предметов: усилен «Морозный клык», перебалансирована одежда «Рогатый страж», исправлена эффективность «Божественной благодати». Также улучшена рыбалка — ловить рыбу-луну и снейпа стало проще.
Особое внимание уделено квестам — теперь корректно работают задания «Первые люди», «Аномальные умы» и «Над моими трупами». Также появилось больше шепотов Артуру, новые реплики NPC, улучшено аудио, а в редакторе персонажа исправили странные значки бровей.
Общий вес патча — 2.2 ГБ. Обновление уже доступно всем игрокам.
Игру прошёл ( все квесты), на версии 1.5 , лагов не было. Только 2 второстепенные квеста были забагованых в этом патче исправили, можно смело проходить. Игра зашла, тупо Скайрим. Все главы норм, рекомендую
да уж, во 2 главе Артур чето неразговорчив и начинаются явные проблемы то там то сям
3 акт самый не доделанный. Вообще там всё плохо.
еще не дошел, но на фоне 2 акта уже предполагаю это
Его вообще пропустить можно. Можно позвать всех на собрание или пойти самому, если силён.
Пошёл сам, получил корону. Всё. Ну можно ещё
пройти 3 подземелья на отдельный вариант в концовке.