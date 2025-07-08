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Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 909 оценок

Tainted Grail: The Fall of Avalon получила важный патч - меньше лагов, больше баланса

butcher69 butcher69

Ролевая игра Tainted Grail: The Fall of Avalon обзавелась обновлением версии v1.06a, которое приносит не только технические улучшения, но и целый список балансных правок, новых реплик и правок квестов.

Главное нововведение — предварительная загрузка шейдеров, что значительно снижает подтормаживания при первых визуальных эффектах на каждом ПК. Кроме того, игра обновилась до новой версии движка Unity 6000.0.51f, устраняющей ряд старых багов и повышающей стабильность.

Разработчики переработали механику ряда заклинаний и предметов: усилен «Морозный клык», перебалансирована одежда «Рогатый страж», исправлена эффективность «Божественной благодати». Также улучшена рыбалка — ловить рыбу-луну и снейпа стало проще.

Особое внимание уделено квестам — теперь корректно работают задания «Первые люди», «Аномальные умы» и «Над моими трупами». Также появилось больше шепотов Артуру, новые реплики NPC, улучшено аудио, а в редакторе персонажа исправили странные значки бровей.

Общий вес патча — 2.2 ГБ. Обновление уже доступно всем игрокам.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
ViksOne

Игру прошёл ( все квесты), на версии 1.5 , лагов не было. Только 2 второстепенные квеста были забагованых в этом патче исправили, можно смело проходить. Игра зашла, тупо Скайрим. Все главы норм, рекомендую

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Talendor3

да уж, во 2 главе Артур чето неразговорчив и начинаются явные проблемы то там то сям

Zloimamont

3 акт самый не доделанный. Вообще там всё плохо.

Talendor3 Zloimamont

еще не дошел, но на фоне 2 акта уже предполагаю это

Mekia Zloimamont

Его вообще пропустить можно. Можно позвать всех на собрание или пойти самому, если силён.

Пошёл сам, получил корону. Всё. Ну можно ещё

Спойлер

пройти 3 подземелья на отдельный вариант в концовке.