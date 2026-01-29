Tainted Grail: The Fall of Avalon ускоряется: новое обновление повысило производительность и готовит почву для DLC

Студия Awaken Realms выпустила свежий патч для ролевого экшена Tainted Grail: The Fall of Avalon, сделав ставку на техническую сторону проекта. Главным результатом обновления стала заметная оптимизация: на PC, PlayStation 5 и Xbox Series игроки получили прирост в среднем на 3–5 кадров в секунду. Для этого разработчикам пришлось частично упростить освещение и переработать внутренние циклы обновлений, однако на визуальной целостности игры это сказалось минимально.

В Awaken Realms подчёркивают, что работа над производительностью далека от завершения. Команда планирует долгосрочную поддержку проекта и обещает регулярно выпускать патчи с улучшениями, исправлениями ошибок и новым контентом. Уже в феврале 2026 года ожидается крупное обновление, сфокусированное в основном на третьем акте сюжетной кампании. А в конце марта игрокам станет доступно бесплатное дополнение, подробности о котором будут раскрыты позже.

Tainted Grail: The Fall of Avalon представляет собой мрачное переосмысление артурианских легенд. Игра вышла в раннем доступе в 2023 году, а полноценный релиз состоялся в мае 2025-го. В декабре разработчики выпустили платное DLC Sanctuary of Sarras, тепло принятое сообществом. По данным студии, суммарные продажи проекта уже превысили один миллион копий, что подтверждает высокий интерес к игре и выбранному направлению развития.