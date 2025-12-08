Утечка: для Tainted Grail: The Fall of Avalon скоро могут анонсировать дополнение Sanctuary of Sarras

Пользователи форума Reddit, посвященного ролевой игре Tainted Grail: The Fall of Avalon, обнаружили возможные свидетельства готовящегося крупного дополнения. В магазине Xbox заметили страницу с упоминанием DLC под названием "Sanctuary of Sarras" (Святилище Сарраса). Судя по надписи на скриншоте "first full-fledged expansion (первое полноценное дополнение)", оно будет не единственным.

Подогревает интерес и активность официальной страницы игры в социальной сети X. Аккаунт недавно публиковал изображения с локациями и предметами, которых нет в текущей версии игры, что заставило сообщество предположить скорый анонс нового контента.

Название дополнения отсылает к глубоким корням артурианских легенд, на которых основана игра. Саррас - в мифологии таинственный остров, куда в итоге был перенесен Святой Грааль. В самом Tainted Grail несколько ключевых персонажей отправляются на поиски Грааля и пропадают, что делает возможный сюжет DLC логичным продолжением.

Официальный анонс дополнения может состояться на The Game Awards 2025 через несколько дней.