В раннем доступе Steam состоялся релиз кооперативной ролевой игры Taival

Состоялся выпуск приключенческой ролевой игры Taival в раннем доступе цифрового магазина Steam. Проект от студии Bonobo Software и издателя Level Up Gaming предлагает игрокам отправиться в совместное путешествие по открытому воксельному миру.

Главной особенностью игрового процесса является спутник главного героя, представляющий собой последнее существо из расы Henki, способное принимать форму других обитателей мира. По мере исследования локаций игроки могут приручать новых существ, позволяя своему компаньону перенимать их способности. Каждое превращение открывает уникальные возможности для сражений или быстрого перемещения, включая трансформацию спутника в ездовое животное, скрытного хищника или защитное существо.

Проект разработан для одиночного прохождения или совместной игры в группе до 4 человек. Разработчики реализовали поддержку гибридного мультиплеера, позволяющего одновременно объединять пользователей за одним экраном в режиме разделенного экрана и игроков по сети в рамках одной сессии. Игровой процесс предлагает 2 направления развития: улучшение боевых способностей и ремесленных навыков персонажа, таких как рыбалка и сбор ресурсов, а также прокачка различных форм компаньона.

Ранее создатели планировали профинансировать проект с помощью платформы Kickstarter, однако в конечном итоге решили отменить кампанию по сбору средств, чтобы полностью сфокусироваться на подготовке версии для раннего доступа. Текущая сборка содержит открытый мир с несколькими биомами, включая стартовую лесную зону Gloomwood, начальные сюжетные задания, систему создания предметов и проработанные боевые механики. В раннем доступе игра пробудет от 6 до 12 месяцев, на протяжении которых авторы планируют расширять контент, добавлять новые зоны, квесты, предметы и противников.

До 28 июля 2026 года игра доступна со скидкой 20 %, и ее цена составляет 684 рубля вместо стандартных 855 рублей. Продукт не поддерживает русский язык, при этом разработчики отметили, что для частичной помощи в локализации на другие языки использовался генеративный искусственный интеллект, весь результат работы которого был вручную проверен перед публикацией. Для запуска игры на персональных компьютерах потребуется как минимум 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1660 Ti, а в рекомендованных системных требованиях указаны 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта GeForce RTX 3060 Ti.