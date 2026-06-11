В Steam вышла демоверсия кооперативной ролевой игры Taival

Разработчики из студии Bonobo Software выпустили демоверсию своего кооперативного ролевого приключения Taival в сервисе Steam. Выпуск демонстрационной версии приурочен к предстоящему фестивалю новинок Steam Next Fest, а полноценный релиз проекта в раннем доступе запланирован на 14 июля 2026 года.

Загрузить ознакомительную версию игры уже сейчас можно на ее официальной странице в магазине. Выход демоверсии состоялся незадолго до начала масштабного фестиваля Steam Next Fest, который пройдет в период с 15 июня 2026 года по 22 июня 2026 года. Во время этого мероприятия авторы планируют проводить прямые трансляции игрового процесса, делиться подробностями разработки и оперативно выпускать обновления с исправлениями на основе отзывов игроков.

Taival представляет собой уютное приключение с элементами экшена и ролевой игры, выполненное в воксельном графическом стиле. Игрокам предстоит исследовать вручную созданный открытый мир, разделенный на несколько уникальных биомов со своими секретами, ресурсами и заданиями. В процессе прохождения герои будут исследовать локации, собирать полезные материалы, заниматься рыбалкой и помогать местным жителям.

Главной особенностью игрового процесса является необычный спутник по имени Хенки, способный менять свою форму. Чтобы открыть новые облики для компаньона, игрокам предстоит использовать механику приручения. Для этого необходимо сначала изучить поведение дикого животного с помощью записной книжки, выяснить его любимое лакомство, а затем приманить существо едой и повторить его движения. Каждая разблокированная форма Хенки дает уникальные способности для сражений или быстрого перемещения по карте.

Проект рассчитан на совместное прохождение группой до 4 игроков. Разработчики реализовали гибридную систему кооператива, которая позволяет одновременно объединять пользователей за одним экраном в режиме разделения дисплея и игроков по сети. Во время диалогов с неигровыми персонажами все участники отряда могут участвовать в принятии решений, предлагая свои варианты ответов с помощью курсора. Развитие в игре идет по 2 направлениям, улучшая как навыки самого персонажа, так и способности его спутника.

Ранее создатели запускали краудфандинговую кампанию на платформе Kickstarter с символической целью в 1 евро, однако позже приняли решение отменить ее. Разработчики объяснили это тем, что проект уже находится в полностью рабочем состоянии и выйдет в запланированный срок независимо от сбора средств.