Анонсирован одиночный ролевой экшен Project TAL, посвящённый корейской мифологии - релиз в 2027 году

Издательство Wemade Max Co. совместно со студией Madngine анонсировало Project TAL - одиночный ролевой экшен, черпающий вдохновение из корейской мифологии и разворачивающийся в фэнтезийном открытом мире. Разработчики намерены создать достойный ААА-проект.



Игроков ожидает встреча с гигантскими чудовищами, зрелищная боевая система и спутники, которые адаптируются к стилю боя главного героя. Хотя подробности сюжета пока не раскрыты, создатели уверяют, что игрокам предстоит погрузиться в историю о восстановлении израненного мира и участвовать в захватывающих сражениях, напоминающих классические экшен-RPG.



Одной из ключевых особенностей Project TAL станет система компаньонов. В трейлере можно увидеть спутников, обладающих уникальными способностями, характерами и классами. Они будут динамически подстраиваться под стиль боя главного героя и ситуации на поле боя, что добавит элемент стратегии в сражения.



Игроки смогут взбираться на огромных монстров, нанося удары по их уязвимым местам, выполнять тактические контратаки и комбинировать свои умения с действиями NPC. Это разнообразие механик обещает сделать игровой процесс более увлекательным и многогранным.



Релиз Project TAL запланирован на 2027 год для PC и консолей.