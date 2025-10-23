ЧАТ ИГРЫ
Project TAL 2027 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 9 оценок

Анонсирован одиночный ролевой экшен Project TAL, посвящённый корейской мифологии - релиз в 2027 году

AceTheKing

Издательство Wemade Max Co. совместно со студией Madngine анонсировало Project TAL - одиночный ролевой экшен, черпающий вдохновение из корейской мифологии и разворачивающийся в фэнтезийном открытом мире. Разработчики намерены создать достойный ААА-проект.

Игроков ожидает встреча с гигантскими чудовищами, зрелищная боевая система и спутники, которые адаптируются к стилю боя главного героя. Хотя подробности сюжета пока не раскрыты, создатели уверяют, что игрокам предстоит погрузиться в историю о восстановлении израненного мира и участвовать в захватывающих сражениях, напоминающих классические экшен-RPG.

Одной из ключевых особенностей Project TAL станет система компаньонов. В трейлере можно увидеть спутников, обладающих уникальными способностями, характерами и классами. Они будут динамически подстраиваться под стиль боя главного героя и ситуации на поле боя, что добавит элемент стратегии в сражения.

Игроки смогут взбираться на огромных монстров, нанося удары по их уязвимым местам, выполнять тактические контратаки и комбинировать свои умения с действиями NPC. Это разнообразие механик обещает сделать игровой процесс более увлекательным и многогранным.

Релиз Project TAL запланирован на 2027 год для PC и консолей.

Gridon

Очередной Unreal Engine 5 технодем с азиатским колоритом. Понапихали в трейлер красивых пейзажей и монстров собранных из веток и народных масок чтобы скрыть предполагаемый гринд на 1000 часов. боевка сведется к закликиванию очередного мешка с триллионом хп под тонной спецэффектов закрывающих пол экрана. Можно ставить таймер до того как в магазине появятся бустеры опыта и блестящие крылья за 99 долларов.

13
Ded Chelyabinsk

Ну полностью солидарен

3
Fronyx

А минусы будут?

4
Janekste

А минусы будут? Мне всё перечисленное нравится. Не пойму, чем ты недоволен. Точка.

7
Neko-Aheron

Выглядить супер, ждем

5
Suveren85

Выглядит потрясно, совсем другой колорит, чем у китайцев.

4
Kreliann

Выглядит круто, рад что корейцы постепенно начинают делать сингловые игры для психически здоровых людей

3
WerGC

выглядит отлично но ждать 27 долго

2