Издательство Wemade Max Co. совместно со студией Madngine анонсировало Project TAL - одиночный ролевой экшен, черпающий вдохновение из корейской мифологии и разворачивающийся в фэнтезийном открытом мире. Разработчики намерены создать достойный ААА-проект.
Игроков ожидает встреча с гигантскими чудовищами, зрелищная боевая система и спутники, которые адаптируются к стилю боя главного героя. Хотя подробности сюжета пока не раскрыты, создатели уверяют, что игрокам предстоит погрузиться в историю о восстановлении израненного мира и участвовать в захватывающих сражениях, напоминающих классические экшен-RPG.
Одной из ключевых особенностей Project TAL станет система компаньонов. В трейлере можно увидеть спутников, обладающих уникальными способностями, характерами и классами. Они будут динамически подстраиваться под стиль боя главного героя и ситуации на поле боя, что добавит элемент стратегии в сражения.
Игроки смогут взбираться на огромных монстров, нанося удары по их уязвимым местам, выполнять тактические контратаки и комбинировать свои умения с действиями NPC. Это разнообразие механик обещает сделать игровой процесс более увлекательным и многогранным.
Релиз Project TAL запланирован на 2027 год для PC и консолей.
Анонсирован одиночный ролевой экшен Project TAL, посвящённый корейской мифологии - релиз в 2027 году
Издательство Wemade Max Co. совместно со студией Madngine анонсировало Project TAL - одиночный ролевой экшен, черпающий вдохновение из корейской мифологии и разворачивающийся в фэнтезийном открытом мире. Разработчики намерены создать достойный ААА-проект.
Очередной Unreal Engine 5 технодем с азиатским колоритом. Понапихали в трейлер красивых пейзажей и монстров собранных из веток и народных масок чтобы скрыть предполагаемый гринд на 1000 часов. боевка сведется к закликиванию очередного мешка с триллионом хп под тонной спецэффектов закрывающих пол экрана. Можно ставить таймер до того как в магазине появятся бустеры опыта и блестящие крылья за 99 долларов.
Ну полностью солидарен
А минусы будут?
А минусы будут? Мне всё перечисленное нравится. Не пойму, чем ты недоволен. Точка.
Выглядить супер, ждем
Выглядит потрясно, совсем другой колорит, чем у китайцев.
Выглядит круто, рад что корейцы постепенно начинают делать сингловые игры для психически здоровых людей
выглядит отлично но ждать 27 долго