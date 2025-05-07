Корейская студия анонсировала ролевую игру с открытым миром TAL: The Arcane Lands

Студии WEMADE MAX и MADNGINE, создатели экшена NIGHT CROWS, анонсировали новую высокобюджетную RPG с открытым миром — TAL: The Arcane Lands. Игра создаётся на Unreal Engine 5 и выйдет в 2027 году на ПК и консолях.

Несмотря на заявленный высокий бюджет, для анонса была использована всего одна иллюстрация — на анонсирующий ролик, судя по всему, бюджета пока не хватило.

События разворачиваются в оригинальной фэнтезийной вселенной, вдохновлённой эпохой династии Чосон. Этот мир наполнен магией, табу и потусторонними существами. Главный герой вместе со спутниками будет вести сражения в реальном времени, используя оружие, заклинания и тактику, чтобы преодолеть нависшую угрозу.

Название TAL отсылает к традиционной корейской маске, символизируя путь трансформации и пробуждения. The Arcane Lands — это земли, где границы между реальностью и фантазией стираются. Проект обещает глубокий и атмосферный опыт, но подробности пока не раскрываются.