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TAL: The Arcane Lands 2027 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
4.3 4 оценки

Корейская студия анонсировала ролевую игру с открытым миром TAL: The Arcane Lands

butcher69 butcher69

Студии WEMADE MAX и MADNGINE, создатели экшена NIGHT CROWS, анонсировали новую высокобюджетную RPG с открытым миром — TAL: The Arcane Lands. Игра создаётся на Unreal Engine 5 и выйдет в 2027 году на ПК и консолях.

Несмотря на заявленный высокий бюджет, для анонса была использована всего одна иллюстрация — на анонсирующий ролик, судя по всему, бюджета пока не хватило.

События разворачиваются в оригинальной фэнтезийной вселенной, вдохновлённой эпохой династии Чосон. Этот мир наполнен магией, табу и потусторонними существами. Главный герой вместе со спутниками будет вести сражения в реальном времени, используя оружие, заклинания и тактику, чтобы преодолеть нависшую угрозу.

Название TAL отсылает к традиционной корейской маске, символизируя путь трансформации и пробуждения. The Arcane Lands — это земли, где границы между реальностью и фантазией стираются. Проект обещает глубокий и атмосферный опыт, но подробности пока не раскрываются.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Вот бы к тому времени Секиро 2 увидеть на UE5, с японской озвучкой, русскими субтитрами, rtx лучами, то и отпуска не хватит, чтоб от туда выйти🤗🙏 // Nvidia Power

7
RavenLucifer1982

Ты знаешь японский?

Egik81

Судя по новостям уже за горизонтом виднеются наброски UE6.

2