WeMade Max реорганизует процесс разработки и фокусируется на проектах Mir5 и Project Tal

Компания WeMade Max объявила 12 марта 2026 года о реорганизации штата разработчиков. Главная цель изменений заключается в концентрации усилий на ключевых проектах и расширении использования искусственного интеллекта в рабочих процессах. Подобное решение продиктовано возросшей конкуренцией на мировом игровом рынке, где качество и эффективность создания игр становятся главными факторами успеха.

В рамках обновленной стратегии создатели перестраивают систему разработки игры Mir5. Основное внимание будет уделено повышению качества проекта на основе огромного опыта развития франшизы Mir, чтобы продукт полностью соответствовал требованиям глобального рынка. Аналогичные изменения затронут и новый проект Project T, для которого пересматриваются стратегии создания с целью повышения конкурентоспособности.

Текущая игра Mir4 продолжает оставаться ключевым тайтлом компании, который демонстрирует отличные результаты на мировом рынке. Разработчики планируют и дальше усиливать поддержку этого проекта для обеспечения стабильной работы серверов и выпуска нового контента. Также компания активно расширяет команду, работающую над играми для ПК и консолей. Проект Midnight Walkers, который уже доступен в сервисе Steam, регулярно получает обновления благодаря взаимодействию с глобальной аудиторией и привлечению новых специалистов.

Особый акцент компания делает на играх следующего поколения. Штат пополняется сотрудниками для работы над высокобюджетным проектом Project Tal, мобильной многопользовательской ролевой игрой Night Crow 2 и игрой в субкультурном жанре MOTF. Параллельно с расширением команды WeMade Max внедряет инструменты генеративного искусственного интеллекта. Различные технологии автоматизации активно применяются внутри компании еще с 2025 года, помогая ускорить производственный процесс и повысить качество контента.

Генеральный директор WeMade Max Сон Мён Сок отметил, что из-за быстрых изменений на игровом рынке качество игр и эффективность разработки становятся критически важными конкурентными преимуществами. Руководитель подчеркнул намерение компании представить успешные продукты для глобальной аудитории путем проверки стратегий разработки и концентрации всех возможностей на главных проектах.