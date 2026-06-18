От милосердия до кровожадного безумия - анонсирована нелинейная экшен-RPG Tale's Edge по мотивам мрачных сказок

Инди-студия R16 Interactive представила новую ролевую экшен-игру от третьего лица — Tale's Edge. Проект черпает вдохновение из известных детских сказок таких, как «Красная Шапочка» и «Робин Гуд», и погружает геймеров в мрачное фэнтезийное королевство Фейрина. Вместе с анонсом разработчики подробно объяснили одну из главных особенностей геймдизайна — систему развития личности через насилие.

Главной героиней выступает 16-летняя девушка по имени Рэд. Она отправляется в долгое путешествие на поиски своего пропавшего наставника. Важнейшая геймплейная деталь заключается в том, что в Tale's Edge можно убить абсолютно любого NPC. Однако на старте игры Рэд — неопытная девушка, которая еще никого не лишала жизни. Как отмечает креативный директор Роберт Хеллер, то, как именно игрок совершит свое самое первое убийство и как будет относиться к насилию в дальнейшем, кардинально изменит мировоззрение героини и ход всей истории.

Разработчики намеренно отказались от простых числовых индикаторов или шкал "кармы". Постепенные изменения в психике протагонистки визуально отразятся на ее осанке, голосе и боевых анимациях. К работе даже привлекали экс-консультанта спецназа Navy SEALs для проработки психологических травм. Если игрок предпочитает избегать схваток и вырубать врагов, Рэд вырастет хладнокровным тактиком и соберет вокруг себя уважающих ее союзников. Но если убивать всё, что движется — движения Рэд станут дикими, а удары клинком превратятся в избыточные садистские казни, где она начнет искренне наслаждаться чужой болью, заработав статус самого опасного изгоя в мире за чью голову назначат высокую цену.

Точной даты релиза у игры пока нет, но известно, что студия готовит запуск публичных тестирований в ближайшем будущем.

Судя по описанию геймплейных механик, проект выглядит крайне интригующим, особенно для преданных поклонников фэнтези-RPG, ценящих глубокую отыгровку роли и нелинейность. Однако впечатление от столь интересных обещаний немного портят сопровождающие анонс скриншоты. Они откровенно напоминают сгенерированные нейросетью изображения и явно используются, как "заглушка" хотя в дневника показывают реальные кадры игры.