Ролевая игра Tales of Anturia: Hejstos все ближе к дебюту в раннем доступе

Поклонников ролевых игр может заинтересовать информация, предоставленная польской студией Sartorian. Демоверсия игры Tales of Anturia: Hejstos станет доступна в феврале.
Если она вам очень понравится, вы сможете вернуться в горную провинцию Хейстос 13 марта. Именно тогда игра дебютирует в раннем доступе на Steam.
Кстати, разработчики представили план развития Tales of Anturia: Hejstos.
- Обновление, в котором появится класс магов, новый регион, свитки заклинаний и новые враги, выйдет во втором или третьем квартале этого года.
- В конце 2024 года разработчики добавят новый класс, еще одну часть мира, возможность сражаться копьями и еще больше типов врагов.
- Релиз полной версии игры запланирован на 13 марта 2025 года. Именно тогда в игру будет добавлен последний регион.
Для разработчиков очень важно поддерживать связь с сообществом, поэтому они намерены добавлять идеи его членов в Hejstos в рамках обновлений.
Чтобы остановить гражданскую войну в покрытой льдом провинции, главный герой пытается вернуть Железную корону. Исследование, сражения с различными типами врагов и развитие персонажа будут играть важную роль в постановке.
Не надо ))) Это хоррор какой то )))
как это развидеть?
Польский Скайрим
У них там сразу ещё одна в разработке висит
Что-то пока не зацепили совсем. Анимации напрямую из Готики. Глаза... Старфилд, подержи моё пиво. Если с сюжетом всё будет норм, то может и зайдёт.
рпг без русского языка, мда
ну ну польська диаспора влезла в рпг , опять обсёр будет !!
чет не очень выглядит игра, хотя кто его знает может и выйдет из нее что стоящие
Да, очередное унылие с видом от 1го лица only.
Не видно персонажа = НЕ RPG.
немного как то неуютно от того что механики игры реализуются со временем
Вы что-нить в новости читали?
Давайте я вам разжую:
- 13 марта 2024 года игра выходит в РАННИЙ ДОСТУП. Т.е. будут продавать бета-тестерам и просто энтузиастам альфа/бета билд игры.
- в течении года они планируют работу над игрой
- 13 марта 2025 года планируют РЕЛИЗ. Т.е. на релизе все запланированные механики/классы/монстры и пр. будут уже введены
Так понятней?
А вы вопрос его читали?
Два бурята тоже вводили на больших экранах, но что то не ввели.
Я читал, а вы? Или вам тоже не уютно от того, что альфа/бета версия игры будет дополняться механиками/классами/монстрами ?
ну как бы игры есть ранние сборки уже с проработанными механиками классов мобами и бесплатным дискордом.... а так очередное разводилово на денежку.
этом даже нет мультиплеера это однопользовательская игра на ue4-5...