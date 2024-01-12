Ролевая игра Tales of Anturia: Hejstos все ближе к дебюту в раннем доступе

Поклонников ролевых игр может заинтересовать информация, предоставленная польской студией Sartorian. Демоверсия игры Tales of Anturia: Hejstos станет доступна в феврале.

Если она вам очень понравится, вы сможете вернуться в горную провинцию Хейстос 13 марта. Именно тогда игра дебютирует в раннем доступе на Steam.

Кстати, разработчики представили план развития Tales of Anturia: Hejstos.

Обновление, в котором появится класс магов, новый регион, свитки заклинаний и новые враги, выйдет во втором или третьем квартале этого года.

В конце 2024 года разработчики добавят новый класс, еще одну часть мира, возможность сражаться копьями и еще больше типов врагов.

Релиз полной версии игры запланирован на 13 марта 2025 года. Именно тогда в игру будет добавлен последний регион.

Для разработчиков очень важно поддерживать связь с сообществом, поэтому они намерены добавлять идеи его членов в Hejstos в рамках обновлений.

Чтобы остановить гражданскую войну в покрытой льдом провинции, главный герой пытается вернуть Железную корону. Исследование, сражения с различными типами врагов и развитие персонажа будут играть важную роль в постановке.