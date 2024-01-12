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Tales of Anturia: Hejstos 13.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От первого лица
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Ролевая игра Tales of Anturia: Hejstos все ближе к дебюту в раннем доступе

butcher69
Новости

Поклонников ролевых игр может заинтересовать информация, предоставленная польской студией Sartorian. Демоверсия игры Tales of Anturia: Hejstos станет доступна в феврале.

Если она вам очень понравится, вы сможете вернуться в горную провинцию Хейстос 13 марта. Именно тогда игра дебютирует в раннем доступе на Steam.

Кстати, разработчики представили план развития Tales of Anturia: Hejstos.

  • Обновление, в котором появится класс магов, новый регион, свитки заклинаний и новые враги, выйдет во втором или третьем квартале этого года.
  • В конце 2024 года разработчики добавят новый класс, еще одну часть мира, возможность сражаться копьями и еще больше типов врагов.
  • Релиз полной версии игры запланирован на 13 марта 2025 года. Именно тогда в игру будет добавлен последний регион.

Для разработчиков очень важно поддерживать связь с сообществом, поэтому они намерены добавлять идеи его членов в Hejstos в рамках обновлений.

Чтобы остановить гражданскую войну в покрытой льдом провинции, главный герой пытается вернуть Железную корону. Исследование, сражения с различными типами врагов и развитие персонажа будут играть важную роль в постановке.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
X_ray_83

Не надо ))) Это хоррор какой то )))

3
mr.muzzle

как это развидеть?

0
Talendor3

Польский Скайрим

2
Rаyden

У них там сразу ещё одна в разработке висит

Что-то пока не зацепили совсем. Анимации напрямую из Готики. Глаза... Старфилд, подержи моё пиво. Если с сюжетом всё будет норм, то может и зайдёт.

1
Fenharell

рпг без русского языка, мда

1
ZendaLin

ну ну польська диаспора влезла в рпг , опять обсёр будет !!

0
Zlobin_Evgeny

чет не очень выглядит игра, хотя кто его знает может и выйдет из нее что стоящие

0
Gort 66

Да, очередное унылие с видом от 1го лица only.
Не видно персонажа = НЕ RPG.

1
Alex40001

немного как то неуютно от того что механики игры реализуются со временем

-6
Siroy

Вы что-нить в новости читали?

Давайте я вам разжую:
- 13 марта 2024 года игра выходит в РАННИЙ ДОСТУП. Т.е. будут продавать бета-тестерам и просто энтузиастам альфа/бета билд игры.
- в течении года они планируют работу над игрой
- 13 марта 2025 года планируют РЕЛИЗ. Т.е. на релизе все запланированные механики/классы/монстры и пр. будут уже введены

Так понятней?

3
Fallen Werewolf Siroy

А вы вопрос его читали?

-2
vzglydizugla Siroy

Два бурята тоже вводили на больших экранах, но что то не ввели.

-4
Siroy Fallen Werewolf

Я читал, а вы? Или вам тоже не уютно от того, что альфа/бета версия игры будет дополняться механиками/классами/монстрами ?

2
Alex40001 Siroy

ну как бы игры есть ранние сборки уже с проработанными механиками классов мобами и бесплатным дискордом.... а так очередное разводилово на денежку.

этом даже нет мультиплеера это однопользовательская игра на ue4-5...

0