Tales of Arise 10.09.2021
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Bandai Namco анонсировала красивую фигурку Шион Аймерис из Tales of Arise

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Gruz_
Новости

Официальный Twitter-аккаунт Bandai Namco, посвященный играм серии Tales of, объявил, что готовится к выпуску новая фигурка Шион Аймерис из экшна JRPG Tales of Arise. Фигурка Шион будет выполнена в масштабе 1/6, то есть ее высота составит примерно 30 см. Шион будет одета в купальник из дополнения Tales of Arise Beach Time Triple Pack (Female).

Предварительные заказы на фигурку уже доступны на AmiAmi по цене в 16980 йен (10400 рублей). В продаже фигурка появится в ноябре текущего года.

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