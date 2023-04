Bandai Namco анонсировала красивую фигурку Шион Аймерис из Tales of Arise ©

Официальный Twitter-аккаунт Bandai Namco, посвященный играм серии Tales of, объявил, что готовится к выпуску новая фигурка Шион Аймерис из экшна JRPG Tales of Arise. Фигурка Шион будет выполнена в масштабе 1/6, то есть ее высота составит примерно 30 см. Шион будет одета в купальник из дополнения Tales of Arise Beach Time Triple Pack (Female).

Предварительные заказы на фигурку уже доступны на AmiAmi по цене в 16980 йен (10400 рублей). В продаже фигурка появится в ноябре текущего года.