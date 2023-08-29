На TGS 2023 будет проведена трансляция, посвященная второй годовщине Tales of Arise и свежим новостям о серии

Компания Bandai Namco объявила о том, что в рамках выставки Tokyo Game Show 2023, которая начнется 21 сентября, будет проведена трансляция, посвященная второй годовщине Tales of Arise.
В связи с этим было сделано следующее заявление:
9 сентября 2023 года Tales of Arise отпразднует вторую годовщину своего выхода. Вместе с игроками мы оглянемся на прошедшие два года и представим вам самую свежую информацию о серии Tales of.
Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте.
Tales of Arise доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и ПК.
Может новую часть анонсируют.
Надеюсь на хорошие новости. Серию очень люблю.
берсерия была огонь... не понимаю почему они не далают подобное.. ариса унылая ппц