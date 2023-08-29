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Tales of Arise 10.09.2021
8.1 337 оценок

На TGS 2023 будет проведена трансляция, посвященная второй годовщине Tales of Arise и свежим новостям о серии

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butcher69
Новости

Компания Bandai Namco объявила о том, что в рамках выставки Tokyo Game Show 2023, которая начнется 21 сентября, будет проведена трансляция, посвященная второй годовщине Tales of Arise.

В связи с этим было сделано следующее заявление:

9 сентября 2023 года Tales of Arise отпразднует вторую годовщину своего выхода. Вместе с игроками мы оглянемся на прошедшие два года и представим вам самую свежую информацию о серии Tales of.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте.

Tales of Arise доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и ПК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Hog2012

Может новую часть анонсируют.

3
Кей Овальд

Надеюсь на хорошие новости. Серию очень люблю.

1
Nanwea

берсерия была огонь... не понимаю почему они не далают подобное.. ариса унылая ппц

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