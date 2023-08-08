Новая игра во франшизе "Tales of" может быть анонсирована в ближайшее время ©

"Tales of" - популярная игровая франшиза, которая разрабатывается силами Bandai Namco Studios и на сегодняшний день состоит из множества игр, в том числе и последней - Tales of Arise, вышедшей в 2021 году.

Обычно в каждой игре Bandai Namco представляет новую фэнтезийную вселенную, а также новых персонажей и главных героев. И для ценителей этой франшизы, по всей видимости, очень скоро должны появиться новости.

В официальном профиле Tales of в Twitter появилось объявление о предстоящем мероприятии, в рамках которого будет обсуждаться " одиночная" или "уникальная" игра. Как сообщается в сообщении, мероприятие состоится в этот четверг, 10 августа.

Дополнительных подробностей пока, но " сольный тайтл" неоднократно упоминается на протяжении всего сообщения в социальных сетях, намекая явно на новую игру. Другой немаловажной деталью является то, что возможно, на официальном аккаунте компании говорится вовсе не о неизданной игре, а о ремейке старых игр серии, таких как Tales of Abyss, к примеру. К тому же приближается юбилей Tales of Symphonia, а игра недавно обзавелась ремастеринговой версией.

В любом случае, остаётся только дождаться 10-го числа.