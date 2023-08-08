Новая игра во франшизе "Tales of" может быть анонсирована в ближайшее время

"Tales of" - популярная игровая франшиза, которая разрабатывается силами Bandai Namco Studios и на сегодняшний день состоит из множества игр, в том числе и последней - Tales of Arise, вышедшей в 2021 году.
Обычно в каждой игре Bandai Namco представляет новую фэнтезийную вселенную, а также новых персонажей и главных героев. И для ценителей этой франшизы, по всей видимости, очень скоро должны появиться новости.
В официальном профиле Tales of в Twitter появилось объявление о предстоящем мероприятии, в рамках которого будет обсуждаться " одиночная" или "уникальная" игра. Как сообщается в сообщении, мероприятие состоится в этот четверг, 10 августа.
Дополнительных подробностей пока, но " сольный тайтл" неоднократно упоминается на протяжении всего сообщения в социальных сетях, намекая явно на новую игру. Другой немаловажной деталью является то, что возможно, на официальном аккаунте компании говорится вовсе не о неизданной игре, а о ремейке старых игр серии, таких как Tales of Abyss, к примеру. К тому же приближается юбилей Tales of Symphonia, а игра недавно обзавелась ремастеринговой версией.
В любом случае, остаётся только дождаться 10-го числа.
Интересная серия игр, хорошие сюжеты придумывают.
Люблю эту серию, так что жду. Может на Arise хорошие скидки начнутся.
Уже были и на раз.
Это хорошо, но скорее всего, лучше Tales of Arise цельного проекта не будет, так как в ней для бюджета Tales хорошо все: дизайн персонажей, дизайн локаций, дизайн строений, дизайн шмоток, боевка, музыка, графика и т.д.
Довольно интересная серия. Правда последнюю Tales of Arise пока не пробовал, ввиду завышенных требований игры к моему ПК.
Осилил наверное только треть игры. Потому что она нереально душит диалогами, просто на каждом шагу, с поводом и без повода. Плюс пошаговая боëвка далеко не всём зайдëт, особенно тем, кто привык к динамичным битвам.
В Tales of Arise пошаговая боевка и тонна диалогов, точно речь именно про эту часть?