Новый трейлер расширение Beyond the Dawn для Tales of Arise рассказывает про новые квесты

Bandai Namco выпустила новый трейлер расширения Tales of Arise «Beyond the Dawn», в котором представлены некоторые новые дополнительные квесты, которые игроки смогут испытать.
В описании трейлера говорится: «Испытайте множество новых дополнительных квестов, исследуя мир после событий Tales of Arise, и помогите восстановить жизни объединенных людей».
Tales of Arise доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam. Расширение Beyond the Dawn выйдет 9 ноября.
Чудненько, хотя и на английском.