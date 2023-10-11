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Tales of Arise 10.09.2021
8.1 360 оценок

Новый трейлер расширение Beyond the Dawn для Tales of Arise рассказывает про новые квесты

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monk70
Новости

Bandai Namco выпустила новый трейлер расширения Tales of Arise «Beyond the Dawn», в котором представлены некоторые новые дополнительные квесты, которые игроки смогут испытать.

В описании трейлера говорится: «Испытайте множество новых дополнительных квестов, исследуя мир после событий Tales of Arise, и помогите восстановить жизни объединенных людей».

Tales of Arise доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam. Расширение Beyond the Dawn выйдет 9 ноября.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Беркут Слеер

Чудненько, хотя и на английском.

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