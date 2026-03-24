Разработчики Tales of празднуют 30-летие серии: вышло большое мемориальное интервью

Bandai Namco представила специальное интервью с разработчиками в честь грядущего 30-летия серии Tales of. В ролике директор Кэндзи Амабуки и продюсер Ёсито Хигути (авторы дополнения Beyond the Dawn) делятся воспоминаниями о развитии франшизы и анонсируют юбилейные мероприятия.

Центральным событием юбилейной программы станет новая коллаборация со студией ufotable, подробности которой раскроют 3 апреля. Это давние партнеры серии, рисовавшие заставки для большинства частей (от Xillia до Arise) и создавшие аниме по Zestiria и Symphonia. В данный момент ufotable также занята производством аниме по Genshin Impact и полнометражного фильма Witch on the Holy Night.

Напомним, что ранее компания представила мемориальный ролик к 30-летию серии Tales of, охватывающий путь серии от Tales of Phantasia (1995) до актуальных релизов. Празднование юбилея продолжится на масштабном фестивале Tales of Festival, который пройдет 4–5 июля 2026 года в Йокогаме на площадке Yokohama BUNTAI.

Параллельно с подготовкой к торжествам на всех актуальных платформах состоялся релиз ремастер Tales of Berseria. В Steam-версии (патч 1.0.4) добавили поддержку 120 FPS и оптимизацию. Bandai Namco подтвердила, что выпуск ремастеров — приоритет для сохранения наследия серии.