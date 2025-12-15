Серия игр "Tales of" отмечает 30-летие специальным видеороликом, посвящённым всем играм франшизы

Bandai Namco отметила историческую 30-ю годовщину франшизы Tales of мемориальным видеороликом, демонстрирующим все игры, выпущенные с момента выхода первой части. Традиционная серия JRPG, официальный юбилей которой приходится на 15 декабря 2025 года, покорила поколения геймеров своим уникальным сочетанием захватывающих сюжетов и динамичной боевой системы.
Первая игра франшизы, Tales of Phantasia, вышла на Super Famicom в Японии ровно 30 лет назад, положив начало одной из самых долгоиграющих и стабильных серий RPG на рынке. За прошедшие десятилетия серия Tales of значительно эволюционировала, сохранив при этом свою характерную сущность.
В официальном описании видеоролика Bandai Namco подтверждает свою приверженность будущему франшизы:
Эта 30-летняя веха — не конец, а начало нового пути. Мы продолжим развивать стиль Tales of, любимый многими поколениями, и вместе с вами создавать истории.
Памятный видеоролик прослеживает всю историю серии, освещая 19 основных игр, выпущенных с 1995 года по настоящее время, от классической Tales of Phantasia до самой последней Tales of Arise, которая произвела революцию во франшизе благодаря графике нового поколения и обновлённой боевой системе.
Ниже приведён полный список игр, посвящённых памятному видеоролику:
- Tales of Fantasy (1995)
- Tales of Destiny (1997)
- Tales of Eternia (2000)
- Tales of Destiny 2 (2002)
- Tales of Symphonia (2003)
- Tales of Rebirth (2004)
- Tales of Legendia (2005)
- Tales of the Abyss (2005)
- Tales of Tempest (2006)
- Tales of Innocence (2007)
- Tales of Symphonia: Knights of Ratatosk (2008)
- Tales of Vesperia (2008)
- Tales of Hearts (2008)
- Tales of Graces (2009)
- Tales of Xillia (2011)
- Tales of Xillia 2 (2012)
- Tales of Zestiria (2015)
- Tales of Berseria (2016)
- Tales of Arise (2021)