Серия игр "Tales of" отмечает 30-летие специальным видеороликом, посвящённым всем играм франшизы

Bandai Namco отметила историческую 30-ю годовщину франшизы Tales of мемориальным видеороликом, демонстрирующим все игры, выпущенные с момента выхода первой части. Традиционная серия JRPG, официальный юбилей которой приходится на 15 декабря 2025 года, покорила поколения геймеров своим уникальным сочетанием захватывающих сюжетов и динамичной боевой системы.

Первая игра франшизы, Tales of Phantasia, вышла на Super Famicom в Японии ровно 30 лет назад, положив начало одной из самых долгоиграющих и стабильных серий RPG на рынке. За прошедшие десятилетия серия Tales of значительно эволюционировала, сохранив при этом свою характерную сущность.

В официальном описании видеоролика Bandai Namco подтверждает свою приверженность будущему франшизы:

Эта 30-летняя веха — не конец, а начало нового пути. Мы продолжим развивать стиль Tales of, любимый многими поколениями, и вместе с вами создавать истории.

Памятный видеоролик прослеживает всю историю серии, освещая 19 основных игр, выпущенных с 1995 года по настоящее время, от классической Tales of Phantasia до самой последней Tales of Arise, которая произвела революцию во франшизе благодаря графике нового поколения и обновлённой боевой системе.

Ниже приведён полный список игр, посвящённых памятному видеоролику: