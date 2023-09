Состоялся анонс сюжетного дополнения Beyond the Dawn для Tales of Arise ©

Компания Bandai Namco анонсировала новое расширение для игры Tales of Arise, получившее название Beyond the Dawn. Tales of Arise: Beyond the Dawn выйдет 9 ноября. Расширение было представлено с новым трейлером во время PlayStation's State of Play.

Tales of Arise: Beyond the Dawn, судя по всему, будет выходить спустя некоторое время после событий базовой игры. Судя по всему, в расширении снова будут фигурировать Дахна и Рехна, а также новая борьба за сохранение мира в мире.

Впервые о расширении для Tales of Arise заговорили еще в декабре прошлого года, когда выяснилось, что Bandai Namco подала заявку на регистрацию торговой марки Tales of Arise: Beyond the Dawn. Интересно, что анонс расширения, похоже, прямо противоречит заявлению продюсера Tales of Arise Юсуке Томивазы, который в прошлом году заявил, что игра не получит ни прямого продолжения, ни расширения.

С момента своего выхода Tales of Arise была довольно успешной. В прошлом году, по некоторым данным, было продано более 2 млн. копий игры. Вполне вероятно, что с тех пор эта цифра увеличилась.

Tales of Arise доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.