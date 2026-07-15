Создатель Tales извинился за долгое ожидание новой игры - серия впервые столкнулась с таким большим перерывом

Поклонникам Tales of придётся запастись терпением: новая часть знаменитой JRPG-серии пока не анонсирована, а пауза между основными играми уже стала самой продолжительной в истории франшизы. Продюсер серии Юсукэ Томидзава признал, что разработчики понимают недовольство фанатов и продолжают работать над будущим Tales.

Серия Tales of долгие годы считалась одной из самых стабильных японских RPG-франшиз. С момента выхода Tales of Phantasia в 1995 году игры регулярно появлялись с небольшими перерывами. Даже самый длинный ранее период ожидания — между Tales of Berseria (2016) и Tales of Arise (2021) — был сокращён тем, что новую игру объявили ещё в 2019 году.

Однако после релиза Tales of Arise прошло уже почти пять лет, а Bandai Namco до сих пор не раскрыла следующую полноценную часть. В интервью Famitsu Томидзава отметил, что команда понимает масштаб ожиданий игроков, но современная разработка больших RPG стала значительно сложнее.

«Планка выросла, когда речь идёт о масштабе разработки и других факторах», — объяснил продюсер. По его словам, новая игра должна соответствовать уровню качества, которого ждут от серии, а это требует больше времени.

Одной из причин запуска проекта Tales Remaster Project стала необходимость познакомить новых игроков с историей франшизы. За последнее время Bandai Namco выпустила обновлённые версии Tales of Graces f, Tales of Xillia и Tales of Berseria, а ремастер Tales of Eternia ожидается позже.

При этом Томидзава подчеркнул, что ремастеры не заменяют новую игру. По его словам, создание следующей номерной части остаётся «абсолютно необходимым» для будущего серии, однако разработчики пока не готовы поделиться конкретными деталями.