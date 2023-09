В новом ролике показаны начальные сюжетные сцены Tales of Arise: Beyond the Dawn ©

Вышел новый видеоролик, рассказывающий о грядущем расширении Beyond the Dawn для Tales of Arise. Расширение, трейлер которого был представлен на прошлой неделе, будет посвящено событиям, которые произошли с отрядом героев после завершения сюжета базовой игры, а также девушке по имени Назамиль.

Видеоролик, судя по всему, относится к раннему периоду действия расширения Beyond the Dawn, так как похоже, что эти события послужат знакомством с Назамиль и ее ролью в сюжете. В ролике показано, как она убегает от преследователей, пока ее не загоняют в угол, и тогда Назамиль использует свои способности, чтобы спрятаться.

В то же время герои Tales of Arise Альфен и Шионне наслаждаются пейзажами, но при этом вынуждены быть начеку, поскольку их могут окружить враги.

Tales of Arise: Beyond the Dawn было анонсировано во время недавней выставки PlayStation State of Play, где был показан трейлер. Действие расширения будет происходить спустя некоторое время после событий базовой игры, и главные герои будут вовлечены в новую битву за сохранение мира на планете.

Выход Beyond the Dawn для Tales of Arise запланирован на 9 ноября.