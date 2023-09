В Tales of Arise: Beyond the Dawn не будет новых умений или титулов, но боевая часть будет доработана ©

В отличие от аналогичных расширений, выпущенных для серии Tales of в прошлом, Tales of Arise: Beyond The Dawn, по словам продюсера игры, не будет содержать новых инструментов для борьбы с врагами.

В беседе с Famitsu продюсер Юсуке Томизава подтвердил, что в расширении не будет новых титулов или навыков, но будет представлено новое оружие и снаряжение. Поскольку расширение будет посвящено истории Алфьена, Шион и миров, которые они объединили, команда решила внести лишь некоторые изменения в боевую систему, такие как увеличение дальности буст-атаки и улучшение искусственного интеллекта врагов, оставив все остальные боевые механики нетронутыми.

Говоря о других изменениях в Tales of Arise: Beyond The Dawn, Юсуке Томизава подтвердил, что многие города и поля, появившиеся в базовой игре, вернутся и в расширении, но будут выглядеть иначе благодаря слиянию миров. Также будут доступны новые подземелья.

В другом интервью IGN продюсер Tales of Arise: Beyond The Dawn также затронул вопрос о возможности выхода старых частей серии на современные платформы, сказав, что об этом всегда думают, но для того, чтобы лучше адаптировать старые игры для современных игроков, необходимо учитывать множество факторов, таких как оптимальные форматы и платформы, локализация и контент.

Tales of Arise: Beyond The Dawn выходит на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One 9 ноября.