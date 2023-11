В трейлере Tales of Arise Beyond the Dawn показаны костюмы, созданные на основе классических героев франшизы

В ближайшее время Tales of Arise обзаведется множеством новых возможностей. Помимо большого расширения Beyond the Dawn, предлагающего новый сюжет, компания Bandai Namco выпустит пакет Classic Costumes and Music.

В этом пакете игроки смогут насладиться музыкой из предыдущих игр франшизы Tales of Arise. Кроме этого, главные герои получат костюмы классических персонажей, таких как Альфен Лудгер и Ксион Вельвет.

События Tales of Arise: Beyond the Dawn начинаются через год после завершения оригинальной игры. Альфен и остальные члены Шестерки попали в ситуацию, когда их почитают как героев-освободителей Дахны, а ренаны называют их разрушителями прав. Волею случая Альфен и его группа встречают девушку по имени Назамиль, которая является дочерью ренанского лорда и данана. Смогут ли "шестерки" изменить судьбу девушки, на которую в итоге ляжет проклятие маски?

Вместе с членами группы, связанными крепкими узами, вы сможете заново исследовать мир, пройти новые захватывающие испытания и увидеть мир, который одновременно и знаком, и изменился с момента завершения оригинальной истории.

Tales of Arise: Beyond the Dawn выйдет 9 ноября для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.