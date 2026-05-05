Вышел трейлер персонажа Шион для Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition

Bandai Namco опубликовала новый трейлер по Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition, посвященный героине по имени Шион. Релиз этого издания для Nintendo Switch 2 запланирован на 22 мая.

В состав переиздания войдут оригинальная игра 2021 года, масштабное DLC Beyond the Dawn и пакет дополнительных материалов: от бонусных уровней сложности до кроссоверных костюмов из Atelier Sophie 2 и SNX. Игроки смогут приобрести проект как в цифровом виде, так и на физических носителях (в формате ключ-карты).

Согласно техническим данным с официального портала, повышенная плавность в 60 FPS предусмотрена только для кат-сцен. Исследование локаций и боевые столкновения будут работать при 30 кадрах в секунду. В обоих режимах работы консоли картинка выводится в 1080p, однако поддержка HDR отсутствует. Вес игры составит порядка 54 ГБ.

Tales of Arise повествует о приключениях Алфена и Шион, стремящихся освободить планету от 300 лет страданий. Данный релиз расширяет современную линейку серии наряду с недавними ремастерами Tales of Xillia, Berseria и Graces f.