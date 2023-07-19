The Tales of Bayun 15.02.2023
7.9 16 оценок

На VK Play началась бесплатная раздача квеста The Tales of Bayun

Simple Jack
Новости

На игровой площадке VK Play началась бесплатная раздача The Tales of Bayun — мрачного квеста в сеттинге языческого фэнтези. Игру можно добавить в библиотеку с 19 до 21 июля 2023 года — после этой даты цена на нее вновь составит 399 рублей.

События The Tales of Bayun разворачиваются в плоском мире, стоящем на трех демонах-медведях. В нем соседствуют богатыри, рыцари, язычники, дикие степные воины, черти, водяные, лешие, Хозяйка Медной горы и Трехглавый Змей Горыныч.

Разработчики The Tales of Bayun обещают несколько концовок — от пяти до семи, не считая секретных финалов. Также игроки смогут насладиться фирменным саундтреком из 30 фольклорных композиций и красочными иллюстрациями.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
DORAEMON1989

Тю....неужели))
Игра хорошая, лорная))
Но 3 эпизода это днище))
Там за 300 р надо бы эпизодов 20 хотя бы, по часу на прокликивание текста.

-1