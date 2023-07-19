На VK Play началась бесплатная раздача квеста The Tales of Bayun

На игровой площадке VK Play началась бесплатная раздача The Tales of Bayun — мрачного квеста в сеттинге языческого фэнтези. Игру можно добавить в библиотеку с 19 до 21 июля 2023 года — после этой даты цена на нее вновь составит 399 рублей.

События The Tales of Bayun разворачиваются в плоском мире, стоящем на трех демонах-медведях. В нем соседствуют богатыри, рыцари, язычники, дикие степные воины, черти, водяные, лешие, Хозяйка Медной горы и Трехглавый Змей Горыныч.

Разработчики The Tales of Bayun обещают несколько концовок — от пяти до семи, не считая секретных финалов. Также игроки смогут насладиться фирменным саундтреком из 30 фольклорных композиций и красочными иллюстрациями.