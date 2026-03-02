Ремастер Tales of Berseria провалился в Steam: интерес игроков оказался минимальным

Инициатива «Tales of Remastered» задумывалась как способ вернуть к жизни классические части серии Tales, многие из которых недоступны на современных платформах. На старте всё выглядело обнадёживающе: поклонники получили обновлённые версии Tales of Symphonia Remastered, Tales of Xillia Remastered и Tales of Graces f Remastered.

Однако релиз Tales of Berseria Remastered вызвал у аудитории недоумение. Оригинальная Tales of Berseria и без того доступна благодаря обратной совместимости на современных консолях, поэтому необходимость ремастера многие поставили под сомнение.

Статистика Steam лишь подтвердила скепсис игроков. Пиковый онлайн новинки за последние сутки составил всего 626 человек. Для сравнения: оригинальная Berseria в своё время достигала 8085 одновременных игроков, а ремастер Xillia собирал более 1300 пользователей.

Кроме слабых показателей онлайна, проект столкнулся и с прохладным приёмом аудитории — лишь 60% отзывов в Steam являются положительными. Многие фанаты считают, что издатель Bandai Namco мог направить усилия на переиздание действительно редких частей серии, например проектов эпохи PlayStation 2.

Похоже, этот релиз стал самым спорным шагом программы ремастеров и продемонстрировал, что не каждая классика нуждается в повторном издании.