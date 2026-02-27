Состоялся релиз ремастера Tales of Berseria - игра получила отличные оценки критиков и вышла без защиты Denuvo

Сегодня, 27 февраля 2026 года, состоялся долгожданный релиз Tales of Berseria Remastered. Обновленная версия одной из самых мрачных и эмоциональных частей серии Tales of уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Игра вышла без защиты Denuvo.

В преддверии выхода ремастер уже успел завоевать расположение критиков, которые в своих обзорах называют оригинал одним из лучших в жанре JRPG, хотя и спорят о необходимости самого переиздания. В данный момент у игры 80 баллов на агрегаторе оценок Metacritic.

Ремастер возвращает игроков в мрачное фэнтезийное королевство Мидганд, где главная героиня Вельвет Кроу, движимая жаждой мести, собирает команду изгоев и антигероев. Журналисты в один голос хвалят сюжетную составляющую: Tales of Berseria предлагает зрелую, сложную историю о конфликте логики и эмоций, где грань между добром и злом практически стерта.

Тем не менее, некоторые издания в своих обзорах задается вопросом: "А нужен ли был этот ремастер?". По мнению журналистов, визуальные улучшения минимальны, так как оригинал и так хорошо выглядел и работал в 60 FPS на PS4 и PS5 по обратной совместимости. Рецензенты называют проделанную работу скорее "переупаковкой", нежели полноценным ремастером, хотя и признают, что для новых игроков это лучший способ познакомиться с игрой

В ремастере разработчики из Bandai Namco сосредоточились на улучшении качества игры. В новой версии добавлены: возможность отключения случайных стычек с противниками, ранний доступ к магазину рангов, увеличение скорости передвижения на 20%, автосохранения и маркеры целей на карте. Также в комплект включено большинство вышедших ранее наборов DLC с костюмами и предметами. Игра доступна для покупки в России за 2849 руб.