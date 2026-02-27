Состоялся релиз ремастера Tales of Berseria - игра получила отличные оценки критиков и вышла без защиты Denuvo

Сегодня, 27 февраля 2026 года, состоялся долгожданный релиз Tales of Berseria Remastered. Обновленная версия одной из самых мрачных и эмоциональных частей серии Tales of уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Игра вышла без защиты Denuvo.
В преддверии выхода ремастер уже успел завоевать расположение критиков, которые в своих обзорах называют оригинал одним из лучших в жанре JRPG, хотя и спорят о необходимости самого переиздания. В данный момент у игры 80 баллов на агрегаторе оценок Metacritic.
Ремастер возвращает игроков в мрачное фэнтезийное королевство Мидганд, где главная героиня Вельвет Кроу, движимая жаждой мести, собирает команду изгоев и антигероев. Журналисты в один голос хвалят сюжетную составляющую: Tales of Berseria предлагает зрелую, сложную историю о конфликте логики и эмоций, где грань между добром и злом практически стерта.
Тем не менее, некоторые издания в своих обзорах задается вопросом: "А нужен ли был этот ремастер?". По мнению журналистов, визуальные улучшения минимальны, так как оригинал и так хорошо выглядел и работал в 60 FPS на PS4 и PS5 по обратной совместимости. Рецензенты называют проделанную работу скорее "переупаковкой", нежели полноценным ремастером, хотя и признают, что для новых игроков это лучший способ познакомиться с игрой
В ремастере разработчики из Bandai Namco сосредоточились на улучшении качества игры. В новой версии добавлены: возможность отключения случайных стычек с противниками, ранний доступ к магазину рангов, увеличение скорости передвижения на 20%, автосохранения и маркеры целей на карте. Также в комплект включено большинство вышедших ранее наборов DLC с костюмами и предметами. Игра доступна для покупки в России за 2849 руб.
Эта про то, где взрослая девка тайно хочет потр*хаться с шотой, но тщательно это скрывает?
что за шота? это самая лучшая часть tales of между прочим, душевная история про то как сестра мстит за убитого младшего брата и пойдёт на всё ради этого, я даже заплакал при прохождении в моменте, а такое крайне редко бывает в играх
На удивление, оригинал тоже оставили в продаже, как я понял.
Возможно самый позорный и ленивый ремастер от Намко.
Зачем переиздание - непонятно.
этой игры не было на Xbox
правят миром
Матриахат правит каблуками 🤣
120 фпс на консолях завезли для этой игры с пс4 на unity?
Юнити? У них собственный проприетарный движок в то время был, на котором делалась Зестирия, а до этого Ксиллии. И переиздание вроде на нем же.
ооо, да ты не шаришь малой, Tales of Graces f Remastered и Tales of Xillia Remastered уже выходили на Unity, а до этого была Tales of Arise на Unreal Engine 4 вообще https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Tales_of_Berseria_Remastered
ну справедливости ради 4 анриал даже сейчас смотрится и играется оченль даже хорошо. о юбнити конечно такое не сказать
Заметил что remastered версии портруют на другие консоли а это возможность поиграть новым игрокам