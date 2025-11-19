Tales of Berseria Remastered выйдет в феврале 2026 года - обновлённый визуал с удобствами нового поколения

Bandai Namco и студия D.A.G официально объявили о ремастере Tales of Berseria для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Обновлённая версия одной из самых заметных JRPG прошлого десятилетия выйдет 26 февраля 2026 года и предложит игрокам улучшенный визуальный опыт, дополнительные функции и уже знакомую историю о мести и борьбе эмоций с разумом.

Проект предлагается в двух изданиях. Стандартное за $39,99 включает саму игру и бонусы за предзаказ — набор полезных предметов вроде яблочного и персикового гелей, бутылок жизни и панацеи. Делюкс-версия за $59,99 дополняется пакетом боевой фоновой музыки, цифровым артбуком, саундтреком и набором трав для улучшения персонажей. Оба издания получают предзаказный комплект супер-помощи, упрощающий первые часы приключения.

В ремастере игроки снова отправятся в путешествие с Велвет — героиней, пережившей тяжёлое предательство и ищущей ответы вместе с необычной командой спутников. История подчёркивает внутренний конфликт между чувствами и логикой, а мир Мидганда развивается на фоне нарастающего давления порядка, которому Велвет противостоит.

Обновлённая версия включает улучшения качества жизни: удобные маркеры назначения, возможность отключать случайные стычки, переработанную навигацию и ранний доступ к знаменитому Grade Shop. Также в ремастер добавили часть DLC из оригинала — костюмы, аксессуары и полезное снаряжение из прошлых игр серии.

Tales of Berseria Remastered стремится сохранить дух оригинала, но при этом сделать путешествие по Мидганду современным, комфортным и насыщенным контентом.