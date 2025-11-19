Tales of Berseria Remastered выйдет в феврале 2026 года - обновлённый визуал с удобствами нового поколения

Bandai Namco и студия D.A.G официально объявили о ремастере Tales of Berseria для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Обновлённая версия одной из самых заметных JRPG прошлого десятилетия выйдет 26 февраля 2026 года и предложит игрокам улучшенный визуальный опыт, дополнительные функции и уже знакомую историю о мести и борьбе эмоций с разумом.
Проект предлагается в двух изданиях. Стандартное за $39,99 включает саму игру и бонусы за предзаказ — набор полезных предметов вроде яблочного и персикового гелей, бутылок жизни и панацеи. Делюкс-версия за $59,99 дополняется пакетом боевой фоновой музыки, цифровым артбуком, саундтреком и набором трав для улучшения персонажей. Оба издания получают предзаказный комплект супер-помощи, упрощающий первые часы приключения.
В ремастере игроки снова отправятся в путешествие с Велвет — героиней, пережившей тяжёлое предательство и ищущей ответы вместе с необычной командой спутников. История подчёркивает внутренний конфликт между чувствами и логикой, а мир Мидганда развивается на фоне нарастающего давления порядка, которому Велвет противостоит.
Обновлённая версия включает улучшения качества жизни: удобные маркеры назначения, возможность отключать случайные стычки, переработанную навигацию и ранний доступ к знаменитому Grade Shop. Также в ремастер добавили часть DLC из оригинала — костюмы, аксессуары и полезное снаряжение из прошлых игр серии.
Tales of Berseria Remastered стремится сохранить дух оригинала, но при этом сделать путешествие по Мидганду современным, комфортным и насыщенным контентом.
Играл в Tales of Berseria. Рад за нее. Увлекательная игра с крепким сюжетом и интересным геймплэем.
А чему тут радоваться, апскейлу текстур в аниме стилистике? Это чаще портит чем улучшает.
По контенту кроме читов ничего нового. Портировать на ПК другие части? Нет лучше сделаем ненужный ремастер. Слыш купи за 60 баксов.
Чего-то по трейлеру реально изменения ни о чем, могли бы хотя бы травы добавить в локации.
А какие ты хотел изменения? Это та же игра, ни один полигон не пострадал.
Хорошо, что наиграл только 10 часов, теперь можно и пройти. По факту, игре ремастер нужен, с графикой типо Arise и обязательно убрать то, что вне боя передвигается один персонаж.
Мечтать не вредно.
Согласен с тобой. Даже в старенькой изометрической Legend of heroes: trails in the sky видна вся пати при перемещении. Причем этим многие ярпг грешат, видимо так оптимизируют хреново, что пару дополнительных моделек не могут отрисовать.
И как эта вся пати будет выглядеть хотя бы на лестнице? Или при беготне по крышам? Не рассчитано в игре на такое, ерунда получится.
Одна из лучших игр серии Tales of. Особенно концовка. На её фоне хронологический сиквел - Tales of Zestria вообще не о чем.
И как Bandai Namco еще теккены не перепродает. Или Ассы Сомваты
Качество жизни улучши и все. А если кому-то не понравиться гувно, то всегда можно кукарекнуть про стремление в сохранении дух оригинала,
Игра конечно шикарная а вот ремастер чёт пока не сильно меня впечатляет
Что-то в ролике не особо видны визуальные изменения.
никого не напрягло ЭТ0 ? ( если учитывать что nintendo switch появилась 3 марта 2017 )
Я, конечно рад, что об игре не забыли, но каких то особых изменений я не вижу, то что добавляют в ремастер можно было-бы и в оригинальную добавить.
А то что добавляют лишь часть DLC, настораживает.
Артбук и саундреки это единственные плюсы.