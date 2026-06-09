Анонсировано обновленное издание классической ролевой игры Tales of Eternia Remastered

Издательство Bandai Namco совместно со студией TOSE официально представило проект Tales of Eternia Remastered, который является переизданием классической японской ролевой игры 2000 года. Выход обновленной версии запланирован на 16 октября 2026 года для персональных компьютеров и актуальных игровых консолей.

Оригинальная Tales of Eternia дебютировала на консоли PlayStation в Японии в 2000 году, а спустя 1 год появилась на североамериканском рынке под названием Tales of Destiny II. В Европе игра стала доступна только в 2005 году на портативной системе PSP. Новое издание создается в рамках масштабной инициативы по выпуску ремастеров классических частей серии в честь ее 30-летнего юбилея. Ранее в рамках этой программы уже вышли обновленные версии Tales of Graces f, Tales of Xillia и Tales of Berseria.

Сюжет игры рассказывает о приключениях молодого охотника по имени Рид Хершел и его подруги детства Фары Эрстед, проживающих в изолированном мире под названием Инферия. Их привычная жизнь меняется после встречи с загадочной девочкой Мереди, прибывшей из параллельного мира Селестия. Герои узнают, что Инферии и Селестии грозит Великое Крушение - катастрофическое столкновение, способное полностью их уничтожить. Чтобы предотвратить апокалипсис, персонажам предстоит отправиться в опасное путешествие и подчинить силу могущественных стихийных духов, известных как великие кримелы.

Игровой процесс базируется на динамичной боевой системе под названием Агрессивная Линейно-Поступательная Боевая Система. Сражения проходят в реальном времени, позволяя комбинировать различные атакующие приемы, выстраивать цепочки комбо и координировать действия между членами отряда. Ремастер предложит игрокам улучшенную графику высокого разрешения и переработанные звуковые эффекты. При этом разработчики сохранили возможность переключения на оригинальный визуальный стиль и классическое звуковое сопровождение прямо во время прохождения для воссоздания ретро-атмосферы.

Помимо графических улучшений, переиздание включает различные полезные функции для повышения комфорта игрового процесса. В игру добавлены указатели целей на карте, возможность полностью отключить случайные столкновения с противниками, а также режим ускорения во время автоматического ведения боя. Кроме того, была записана совершенно новая английская озвучка, что позволило разработчикам вернуть в западную версию палаточные диалоги между персонажами, которые были вырезаны из оригинального англоязычного релиза. На платформе Steam игра получит официальную локализацию интерфейса и субтитров на русский язык.

Tales of Eternia Remastered поступит в продажу 16 октября 2026 года для PC в сервисе Steam, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Для платформ PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 запланирован выпуск физических копий. Игрокам также будет доступно цифровое делюкс-издание, в состав которого войдут полная версия игры, цифровой артбук, официальный саундтрек и специальный набор внутриигровых предметов для быстрого развития персонажей.