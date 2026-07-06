Опубликован официальный опенинг Tales of Eternia Remastered

Компания Bandai Namco опубликовала официальный вступительный ролик Tales of Eternia Remastered, продемонстрировав великолепное визуальное исполнение. Выпуск опенинга приурочен к грядущему мировому релизу обновленной JRPG, который запланирован на 16 октября 2026 года.

Обновленная версия возвращает геймеров в легендарную вселенную Этерния, предлагая заново пережить историю Рида Хершела и его отряда. Сюжет строится вокруг затяжного противостояния парящих в небесах королевств Инферии и Селестии. Чтобы остановить «Великое падение» — неизбежную катастрофу и столкновение двух миров, — героям предстоит обуздать мощь Великих Краймелов и преодолеть личные разногласия в ходе эпического путешествия.

Tales of Eternia Remastered выйдет на ПК и консолях. Разработчики обещают значительно улучшить графику и внедрить современные QoL-улучшения (quality-of-life) для повышения комфорта игрового процесса.