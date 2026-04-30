Ремастер Tales of Eternia получил возрастной рейтинг в Европе

Pan European Game Information присвоил возрастной рейтинг неанонсированному ремастеру Tales of Eternia. Рейтинг был опубликован 16 апреля, согласно прилагаемой дате.

Tales of Eternia, или Tales of Destiny II, как она первоначально называлась в Северной Америке, впервые вышла для PlayStation 30 ноября 2000 года в Японии. Версия для PlayStation Portable была выпущена 3 марта 2005 года.

Эта игра получила рейтинг PEGI 12 из-за умеренного насилия и использования нецензурной лексики.

Tales of Eternia – ролевая игра, рассказывающая историю Рейда и его друзей, Фары и Кила, которые встречают таинственную девушку по имени Мереди, говорящую на неизвестном языке. Их последующие поиски, чтобы узнать о её происхождении, приводят их через межпространственную границу в совершенно другое измерение, известное как Селестия.

В игре присутствуют изображения нереалистичного насилия над персонажами-людьми и фэнтези. Игроки побеждают пиксельных врагов, используя магические атаки, и будут использовать оружие, такое как кинжалы, копья, мечи и топоры. Насилие может быть неистовым, с преувеличенными и красочными эффектами, похожими на удары. У игроков есть шкала здоровья, которая уменьшается при попадании, а персонажи реагируют на боль при ударе, хотя и не очень детально. Если член отряда игрока побеждён в бою, он останется лежать на земле, в то время как побеждённые враги обычно быстро исчезают. В игре также используется нецензурная лексика, включая слово «bastard».