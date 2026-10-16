Ремастер Tales of Eternia вышел на PC и консолях с поддержкой русского языка и вырезанным мультиплеером

Издательство Bandai Namco Entertainment выпустило на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch ролевой экшен Tales of Eternia Remastered. За перенос проекта отвечала японская студия TOSE. В сервисе Steam стандартное издание оценили в 2149 рублей, тогда как расширенная версия Deluxe Edition обойдется в 3579 рублей. Среди поддерживаемых языков впервые за 26 лет с момента оригинального релиза появился официальный текстовый перевод на русский язык.

Сразу после выхода проект вызвал волну споров из-за выбора базы для порта. Разработчики взяли за основу версию для портативной консоли PlayStation Portable, а не оригинальный релиз для PlayStation 1. Из-за этого решения игра полностью лишилась локального мультиплеера в битвах, который считался одной из визитных карточек боевой системы. Кроме того, растянутое до соотношения 16:9 изображение обрезает исходный кадр формата 4:3 сверху и снизу, в результате чего говорящие персонажи в сюжетных сценах периодически не помещаются на экране.

Отдельная волна критики обрушилась на качество обновления видеороликов. Заставку и анимационные заставки обработали через нейросети без ручной отрисовки, из-за чего на современных мониторах бросаются в глаза искажения контуров и артефакты на лицах героев. На персональных компьютерах игроки также отмечают дерганую камеру при диагональном беге и нестабильную работу геймпадов, отказывающихся корректно считывать команды в главном меню.

Неоднозначную реакцию вызвало и звуковое сопровождение. В западную версию впервые добавили лагерные диалоги у костра, которые ранее присутствовали исключительно в японских изданиях. Чтобы озвучить добавленные реплики, авторы полностью перезаписали английский дубляж с новыми актерами. Ветераны серии раскритиковали исчезновение привычных голосов эпохи PlayStation 1, однако авторы оставили возможность включить оригинальную японскую дорожку.

Для упрощения прохождения в переиздание встроили набор вспомогательных функций. В меню разрешено активировать маркеры заданий, отключать случайные стычки с врагами, а также увеличивать получение опыта и денег в 4 раза. При этом множитель урона 4x скрывает опасную ловушку. Усиление действует и на противников, из-за чего рядовые боссы способны уничтожить всю группу за 1 удар.

На момент премьеры Tales of Eternia Remastered удерживает 76 процентов положительных отзывов в Steam при пиковом онлайне около 2000 игроков. Предыдущая номерная часть серии в классическом 2D-стиле выходила на современных платформах более 10 лет назад, что обеспечивает проекту стабильный интерес со стороны давних поклонников японских ролевых игр.