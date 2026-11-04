Спустя почти 29 лет игроки нашли способ завербовать секретного персонажа в оригинальной Tales of Destiny

Поклонники Tales of Destiny обнаружили ранее не раскрытый способ добавить Лилит Айлерос в команду в оригинальной версии JRPG для первой PlayStation. Игра вышла в Японии в 1997 году, однако секретная сцена вербовки персонажа стала известна лишь спустя почти три десятилетия. При этом возможность присоединить Лилит была предусмотрена в последующем переиздании для PlayStation 2, а теперь выяснилось, что соответствующие условия, по-видимому, существовали и в первоначальной версии.

О находке рассказал пользователь Kevangelion на YouTube. Он также отметил вклад других исследователей, помогавших раскрыть секрет: SymphoniaLauren, Mziab и Ethanol. В опубликованном ролике под названием Legitimate Lilith Recruit Scene показана сцена, подтверждающая, что Лилит действительно может стать участницей отряда в версии 1997 года.

Однако добиться этого крайне непросто. Процедура состоит из 26 шагов и требует соблюдать определённые правила практически с самого начала приключения. Причём некоторые привычные для ролевых игр действия способны навсегда закрыть доступ к секретному персонажу. Например, нельзя забирать предметы из домов неигровых персонажей. Добыча из подземелий при этом разрешена, но даже сбор обычной еды или Apple Gel в начальных локациях может сорвать попытку.

Есть и другие ограничения. Игроку необходимо отказаться от ручной настройки оружия главного героя Стана Айлерона в первой части приключения, а также продать или выбросить оружие Silver Spoon. Кроме того, придётся внимательно следить за диалогами и отношениями с окружающими. Выговоры от Рути Катреа, конфликты с некоторыми торговцами и даже повторный разговор с Лилит в деревне Лине способны сделать вербовку невозможной.

По словам Kevangelion, весь процесс предполагает, что Стан ведёт себя дисциплинированно, следует указаниям и не пытается отклоняться от предусмотренного сюжетом пути. Необходимо избегать лишних действий, не прерывать диалоги и внимательно выбирать, с кем взаимодействовать.

Находка особенно примечательна тем, что речь идёт не о недавно добавленном контенте или особенностях переиздания, а о механике, скрытой в оригинальной игре с момента её выхода. История Tales of Destiny теперь стала ещё одним поводом для поклонников серии задуматься, сколько подобных секретов могут оставаться нераскрытыми в других её частях.