Tales of Eternia Remastered станет первой двухмерной игрой в рамках программы ремастеринга серии Tales. Разработчики из TOSE рассказали, почему выбор пал именно на эту часть и каких принципов придерживались при обновлении классической JRPG.
Оригинальная Tales of Eternia вышла на PlayStation в Японии в 2000 году, а годом позже добралась до Северной Америки под названием Tales of Destiny II. Это третья основная игра серии, в которой герои путешествуют между мирами Инферии и Селестии, а сражения проходят в реальном времени.
По словам представителей TOSE, при выборе проектов для ремастеринга команда учитывает состояние исходных материалов и сложность восстановления каждой игры. Tales of Eternia стала первой двухмерной представительницей серии, для которой разработчики смогли обеспечить необходимый уровень качества обновления.
Главным принципом работы было сохранение достоинств оригинала и эмоционального впечатления от него. При этом команда стремилась сделать игру удобнее и доступнее для современной аудитории. Поскольку Tales of Eternia старше многих предыдущих проектов в линейке ремастеров на одно или два поколения, разработчики перенесли в неё ряд улучшений, уже появлявшихся в других переизданиях, а также добавили специальные функции с учётом возраста оригинала.
Таким образом, TOSE не стала превращать классическую JRPG в современную игру с нуля, а сосредоточилась на том, чтобы сохранить её первоначальный облик и устранить часть неудобств, характерных для старых проектов.
С днюхой! Как раз сейчас прохожу оригинальную игру. Игрушка довольно интересная, несмотря на свой возраст.
ребят, вот честно, мне нравится эта серия игр, в старые не играл конечно, сужу по новым, но, каждая игра начинается за здравие, а к середине скатывается в такую лютую душнилову, например начинают мудрить с локациями и заставляют либо активировать кнопки чтобы убрать энергетические поля и там это дико всё запутано(Berseria), либо двигать ящики и играть в тетрис чтобы открыть проход на базе пришельцев(Graces), дропнул и ту и ту, и подозреваю что такой прикол буквально в каждой части будет, их делают просто по одному и тому же шаблону уже 30 лет, да боёвка экшен, а не пошаговая, это хорошо, но в игре настолько много рандом энкаунтеров, хоть вешайся, если хотите прям хороший пример японской рпг с экшен боёвкой то советую обратить свой взор на последнюю часть серии Mana, а именно Visions of Mana, прошёл по геймпасу и кайфанул нереально, красивая, интересная, она конечно на английском, но в целом всё понятно