Tales of Eternia Remastered станет первой двухмерной игрой в рамках программы ремастеринга серии Tales. Разработчики из TOSE рассказали, почему выбор пал именно на эту часть и каких принципов придерживались при обновлении классической JRPG.

Оригинальная Tales of Eternia вышла на PlayStation в Японии в 2000 году, а годом позже добралась до Северной Америки под названием Tales of Destiny II. Это третья основная игра серии, в которой герои путешествуют между мирами Инферии и Селестии, а сражения проходят в реальном времени.

По словам представителей TOSE, при выборе проектов для ремастеринга команда учитывает состояние исходных материалов и сложность восстановления каждой игры. Tales of Eternia стала первой двухмерной представительницей серии, для которой разработчики смогли обеспечить необходимый уровень качества обновления.

Главным принципом работы было сохранение достоинств оригинала и эмоционального впечатления от него. При этом команда стремилась сделать игру удобнее и доступнее для современной аудитории. Поскольку Tales of Eternia старше многих предыдущих проектов в линейке ремастеров на одно или два поколения, разработчики перенесли в неё ряд улучшений, уже появлявшихся в других переизданиях, а также добавили специальные функции с учётом возраста оригинала.

Таким образом, TOSE не стала превращать классическую JRPG в современную игру с нуля, а сосредоточилась на том, чтобы сохранить её первоначальный облик и устранить часть неудобств, характерных для старых проектов.