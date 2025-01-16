Работа над Tales of Graces f Remastered спасла японскую студию Tose от банкротства

Недавно вышедшее Tales of Graces f Remastered не только порадует фанатов классических японских ролевых игр, но и стало важным проектом для японской студии Tose, помогая ей избежать банкротства. Tose, с более чем 40-летним опытом работы, участвовала в создании игр для крупных компаний, таких как Nintendo и Square Enix. Однако недавно студия столкнулась с финансовыми проблемами из-за отмены ряда проектов.

Рост в секторе игр для ПК и консолей, в том числе благодаря Tales of Graces f Remastered, стал ключевым моментом для спасения Tose. Это обновленное издание улучшает графику, качество жизни и добавляет функции, которых не было в оригинальной версии 2010 года.

Игра будет доступна 17 января на Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X и S, а также Xbox One, с версией для ПК.