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Tales of Kenzera: ZAU 23.04.2024
Адвенчура, Платформер
3 32 оценки

Абубакар Салим высказался о "лихорадке" расизма, вспыхнувшей после запуска Tales of Kenzera: Zau

ltdx
Новости

Абубакар Салим, создатель недавней метроидвании Tales of Kenzera: Zau, обратился к общественности, которая обрушила на его студию град нелицеприятной критики. Сюжет игры вдохновлен личной трагедией самого Салима и разворачивается в афрофутуристическом мире, основанном на сказках банту и африканском фольклоре.

Мы сталкиваемся с постоянным целенаправленным преследованием со стороны людей, которые видят в разнообразии угрозу, со стороны людей, которые смотрят на обширный ландшафт современных средств массовой информации и решают, что все, что не обращается к ним или сосредотачивается вокруг них, является ненужным и недостоверным, — посетовал Салим.
Всегда есть причина, по которой разные истории не могут существовать. Либо мы делаем это неправильно, либо это просто для того, чтобы поставить галочки. И только начинает казаться, что правильного пути не существует, эти исключающие правила просто продолжают накапливаться. Двери ворот продолжат открываться, пока я, моя студия и люди, похожие на нас, просто не сядут, замолчат и просто не примут тот факт, что они лишние.
Если в игре есть люди, которые не похожи на вас, я хочу, чтобы вы знали, что игра по-прежнему для вас. Если персонажи принадлежат к другой расе, другому полу, другой идеологии или другой точки зрения, это не значит, что игра не для вас. Она все еще может быть для вас. Это возможность жить в новых богатых мирах, исследовать разные точки зрения, изучать разные культуры... вам просто нужно быть открытыми для этого.

Tales of Kenzera: ZAU рассказывает историю молодого шамана по имени Зау, который должен поймать духи трех монстров в качестве подношения Калунге, Богу Смерти, который взамен обещает воскресить отца героя.

-12
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
ZAUSA

Так какие проблемы?

7
Eios

Бла-бла-бла, расисты, бла-бла-бла. А то, что людей уже зае..ли навязыванием равенства, гомосятины везде? Что студия, сделавшая эту игру, была основана выходцами из либерально-фашистской Sweet Baby Inc., где кое какие негрухи позволяли себе в открытую оправдывать черный расизм? Пусть сидит теперь и не вякает.

7
r23dom

"лихорадке" расизма, вспыхнувшей после запуска Tales of Kenzera: Zau, кто-то вообще слышал про эту игру? да и кто им че пишет, ни примеров, ни скринов твиттера, в стиме отзывы положительные, чел просто воду льет заумную, пытаясь привлечь к себе внимание

3
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Спойлер

Скорее всего игра тупо провалилась в продажах если ее возможный заработок в стим попадает в диапазон 0-400к$ без учета комиссий.

Спойлер

Тогда как очередной выживач из набора асетов за 3 дня попадает в диапазон 6 - 15 лямов без учета комиссий.

я хочу, чтобы вы знали, что игра по-прежнему для вас

Даже его нытье подтверждает скорее то что игра нафиг никому не нужна.

Это возможность жить в новых богатых мирах, исследовать разные точки зрения, изучать разные культуры... вам просто нужно быть открытыми для этого.

Люди очень открыты и лопатами жрут азиатскую культуру. Но не хотят культуру тех кого и так насильно пихают в чужую. Так же сотрудничество с SBI помогло в с продажами.

2
goodneighbor

1) выбей бюджет на пропаганду разнообразия, повесточки, DEI и т.д.

2) распили полученные деньги

3) на оставшиеся 3 копейки слепи унылый проходняк

4) обвиняй "расистов" в закономерном провале

1
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Думаю без шага 2 и 3 был бы такой же финал.

1
goodneighbor qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Так и есть - если бы рыночек реально что-то решал, то никаких абукабаров и салимов и близко бы не подпустили к разработке видеоигр. Но это факт, что абсолютное большинство проектов, продвигающих повесточку это распилочные проекты, созданные только для осваивания финансирования, предоставляемого частными фондами или напрямую государством.

1
SULeyk DEINtuun

В его словах есть буквы🤔

0
Anton Vasiljev

Чел сделал игру с элементами мифологии народов Африки и отхватил хейта?) лол

0
Александр Мотошвили
Tales of Kenzera: ZAU рассказывает историю молодого шамана по имени Зау, который должен поймать духи трех монстров в качестве подношения Калунге, Богу Смерти, который взамен обещает воскресить отца героя.

Сюжет примитивный, но прикольный!

0
Alex40001

ну давай если бы это было как "черное кино для черных" да всем было бы насрать но после всего того дерьма что случилось канечно будет лютая травля

0
Vertoderan
что все, что не обращается к ним или сосредотачивается вокруг них, является ненужным и недостоверным

Верно подметил про повесточников.

0
Jarvis666

Если что эта игра базируется на африканцах, а не на афроамериканцах, которых никто не любит))

0
spaMER_ID

Чел ведь прав - тут на пеге каждый второй мамкин нацист, негра вживую не видевший, но успевших оскорбиться от их наличия.

-5
goodneighbor

Мальчик, никогда не увидеть в живую негра это настоящее благословение, лучше радуйся и наслаждайся моментом, пока их не начали завозить миллионами в твой город.

2
Eios goodneighbor

Хах, воистину ) 7 лет прожил в Норвегии, городок недалеко от Осло.. Своими глазами видел, насколько там нагло вели себя негры, большинство из которых сидят на пособиях. В миграционке, например, своими глазами видел, как перед ними стелились работники, смешно просто было) А мы так, белый мусор для них...

1
goodneighbor Eios

К сожалению такое происходит не только в Норвегии...

1
spaMER_ID goodneighbor

С чего ты взял, что мальчик их не видел? Или у тебя личные проблемы с ними?

0
Eios goodneighbor

В самом центре Осло, 2 мин ходьбы с центрального ж/д вокзала, был пристижный квартал. Позже его отдали неграм, естественно все норм люди сразу разъехались оттуда. А еще позже полиция перестала даже соваться в этот район хД Хотя и гулял там и пивас попивал, ничего такого криминального не замечал )

0