Абубакар Салим высказался о "лихорадке" расизма, вспыхнувшей после запуска Tales of Kenzera: Zau

Сюжет Tales of Kenzera: ZAU повествует о юном шамане по имени Зау, который ради спасения души своего покойного отца заключает сделку с богом смерти. Обретя невероятные силы, герой отправляется в опасное путешествие по забытым землям Кензеры.

Некогда полная жизни, теперь эта страна представляет собой руины, населённые лишь блуждающими духами предков. По мере продвижения к цели Зау сталкивается с тремя могущественными существами, чья сила не знает границ.

Игроку предстоит сражаться с тревожными духами в ритмических поединках. Помогут в этом две волшебные маски — солнечная, мечущая огненные копья, и лунная, стреляющая ледяными кристаллами и управляющая временем.