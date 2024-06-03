Абубакар Салим высказался о "лихорадке" расизма, вспыхнувшей после запуска Tales of Kenzera: Zau

Абубакар Салим, создатель недавней метроидвании Tales of Kenzera: Zau, обратился к общественности, которая обрушила на его студию град нелицеприятной критики. Сюжет игры вдохновлен личной трагедией самого Салима и разворачивается в афрофутуристическом мире, основанном на сказках банту и африканском фольклоре.
Мы сталкиваемся с постоянным целенаправленным преследованием со стороны людей, которые видят в разнообразии угрозу, со стороны людей, которые смотрят на обширный ландшафт современных средств массовой информации и решают, что все, что не обращается к ним или сосредотачивается вокруг них, является ненужным и недостоверным, — посетовал Салим.
Всегда есть причина, по которой разные истории не могут существовать. Либо мы делаем это неправильно, либо это просто для того, чтобы поставить галочки. И только начинает казаться, что правильного пути не существует, эти исключающие правила просто продолжают накапливаться. Двери ворот продолжат открываться, пока я, моя студия и люди, похожие на нас, просто не сядут, замолчат и просто не примут тот факт, что они лишние.
Если в игре есть люди, которые не похожи на вас, я хочу, чтобы вы знали, что игра по-прежнему для вас. Если персонажи принадлежат к другой расе, другому полу, другой идеологии или другой точки зрения, это не значит, что игра не для вас. Она все еще может быть для вас. Это возможность жить в новых богатых мирах, исследовать разные точки зрения, изучать разные культуры... вам просто нужно быть открытыми для этого.
Tales of Kenzera: ZAU рассказывает историю молодого шамана по имени Зау, который должен поймать духи трех монстров в качестве подношения Калунге, Богу Смерти, который взамен обещает воскресить отца героя.
Так какие проблемы?
Бла-бла-бла, расисты, бла-бла-бла. А то, что людей уже зае..ли навязыванием равенства, гомосятины везде? Что студия, сделавшая эту игру, была основана выходцами из либерально-фашистской Sweet Baby Inc., где кое какие негрухи позволяли себе в открытую оправдывать черный расизм? Пусть сидит теперь и не вякает.
"лихорадке" расизма, вспыхнувшей после запуска Tales of Kenzera: Zau, кто-то вообще слышал про эту игру? да и кто им че пишет, ни примеров, ни скринов твиттера, в стиме отзывы положительные, чел просто воду льет заумную, пытаясь привлечь к себе внимание
Скорее всего игра тупо провалилась в продажах если ее возможный заработок в стим попадает в диапазон 0-400к$ без учета комиссий.
Тогда как очередной выживач из набора асетов за 3 дня попадает в диапазон 6 - 15 лямов без учета комиссий.
Даже его нытье подтверждает скорее то что игра нафиг никому не нужна.
Люди очень открыты и лопатами жрут азиатскую культуру. Но не хотят культуру тех кого и так насильно пихают в чужую. Так же сотрудничество с SBI помогло в с продажами.
1) выбей бюджет на пропаганду разнообразия, повесточки, DEI и т.д.
2) распили полученные деньги
3) на оставшиеся 3 копейки слепи унылый проходняк
4) обвиняй "расистов" в закономерном провале
Думаю без шага 2 и 3 был бы такой же финал.
Так и есть - если бы рыночек реально что-то решал, то никаких абукабаров и салимов и близко бы не подпустили к разработке видеоигр. Но это факт, что абсолютное большинство проектов, продвигающих повесточку это распилочные проекты, созданные только для осваивания финансирования, предоставляемого частными фондами или напрямую государством.
В его словах есть буквы🤔
Чел сделал игру с элементами мифологии народов Африки и отхватил хейта?) лол
Сюжет примитивный, но прикольный!
ну давай если бы это было как "черное кино для черных" да всем было бы насрать но после всего того дерьма что случилось канечно будет лютая травля
Верно подметил про повесточников.
Если что эта игра базируется на африканцах, а не на афроамериканцах, которых никто не любит))
Чел ведь прав - тут на пеге каждый второй мамкин нацист, негра вживую не видевший, но успевших оскорбиться от их наличия.
Мальчик, никогда не увидеть в живую негра это настоящее благословение, лучше радуйся и наслаждайся моментом, пока их не начали завозить миллионами в твой город.
Хах, воистину ) 7 лет прожил в Норвегии, городок недалеко от Осло.. Своими глазами видел, насколько там нагло вели себя негры, большинство из которых сидят на пособиях. В миграционке, например, своими глазами видел, как перед ними стелились работники, смешно просто было) А мы так, белый мусор для них...
К сожалению такое происходит не только в Норвегии...
С чего ты взял, что мальчик их не видел? Или у тебя личные проблемы с ними?
В самом центре Осло, 2 мин ходьбы с центрального ж/д вокзала, был пристижный квартал. Позже его отдали неграм, естественно все норм люди сразу разъехались оттуда. А еще позже полиция перестала даже соваться в этот район хД Хотя и гулял там и пивас попивал, ничего такого криминального не замечал )