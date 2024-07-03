Sweet Baby Inc не помогла: студия создавшая Tales of Kenzera: ZAU столкнулась с сокращениями

Издание VGC сообщает о том, что недавно в студии Surgent, которая выпустила игру Tales of Kenzera: ZAU, произошло сокращение персонала. Об этом стало известно после того как бывшие сотрудники студии обновили свои резюме на Linkedin.
Известно, что компанию покинули дизайнер уровней Питер Брисборн и технический художник Джордан Сми, которые подтвердили информацию об этом в соцсетях. Всего же под сокращения попали больше 12 сотрудников, что довольно много для такой небольшой студии.
По всей видимости ставка на африканскую культуру и сотрудничество с Sweet Baby Inc не помогли игре с продажами, что и привело к такому закономерному итогу.
ошиблись, но где?)
надеюсь за ближайшие лет 5 уволят вообще всех разрабов из всех студий
и всё развитие начнётся с нуля
а то с этими людьми уже невозможно развитие
Вот давали бы эти Sweet Baby Inc гарантии, что мол мы вас консультируем, помогаем, и в случае финансового провала выплатим разработчикам определенный процент, как долго они тогда просуществовали бы ? не ну а чё, советовать каждый может, а брать ответственность нет
А на что они рассчитывали?
AceTheKing, как обычно, пытается высосать из пальца шок-контент, при этом допуская грамматические ошибки в тексте
хотя бы ссылки оставляет на оригинальный материал ,большинство местных думает ,что им должны верить на слово!! Но это конечно не оправдание ,новости должны быть новостями а не натягиванием совы.