Все разработчики Tales of Kenzera: ZAU из студии Surgent могут потерять работу

В Surgent Studios случились увольнения после выпуска игры Tales of Kenzera: Zau, которая не имела большого успеха. Теперь кажется, что вся студия находится под угрозой.

Студия недавно выпустила «уведомление о сокращении» всем своим сотрудникам, а это означает, что они рискуют быть уволенными, если ситуация не улучшится. Surgent Studios теперь заявляет, что ей нужен партнер для публикации следующего проекта.

Мы решили приостановить работу игрового подразделения Surgent, пока не обеспечим финансирование для нашего следующего проекта. Тем временем нам, к сожалению, пришлось уведомить нашу команду о сокращении.



Все в Surgent невероятно усердно работали над созданием Tales of Kenzera: ZAU — игры, которая действительно исходит от всего сердца. Ваша страсть, креативность и преданность делу просто выдающиеся. В ZAU еще есть несколько интересных обновлений. Но на данный момент у нас есть сообщение:



Наша команда создала прототип нового смелого проекта. Она мрачнее, смелее и интуитивнее, чем наша первая игра, но сохраняет всю неистовую боевую мощь и культурную глубину ZAU. И мы ищем партнера.

Surgent Studios была основана Абубакаром Салимом, актером, сыгравшим Байека в Assassin's Creed: Origins.