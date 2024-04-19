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Tales of Kenzera: ZAU 23.04.2024
Адвенчура, Платформер
4.5 10 оценок

Вышел официальный релизный трейлер к игре Tales of Kenzera: Zau

KAMA33
Новости

Вышел трейлер Tales of Kenzera: Zau — захватывающей игры в жанре Metroidvania, разработанной Surgent Studios и изданной Electronic Arts.

Готовьтесь отправиться в увлекательное приключение и исследовать красивые, но опасные земли Кензеры вместе с Богом Смерти. Вас ждет захватывающий однопользовательский режим с историей, основанной на личном опыте актера Абубакара Салима, который пережил горе. Узнайте, как любовь дает нам силу и мотивацию продолжать жить после разрушительных потерь.

В роли Zau, вы будете сталкиваться со своими эмоциями. Приготовьтесь к разнообразным испытаниям и путешествиям по уникальному миру, полному загадок и опасностей.

Дата выхода The Tales of Kenzera: Zau 23 апреля 2024 года на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Anomander Reyk

Я не расист, но, что игру чисто негретосы кучкой делали? Любопытно:)

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