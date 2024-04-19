Вышел официальный релизный трейлер к игре Tales of Kenzera: Zau

Вышел трейлер Tales of Kenzera: Zau — захватывающей игры в жанре Metroidvania, разработанной Surgent Studios и изданной Electronic Arts.
Готовьтесь отправиться в увлекательное приключение и исследовать красивые, но опасные земли Кензеры вместе с Богом Смерти. Вас ждет захватывающий однопользовательский режим с историей, основанной на личном опыте актера Абубакара Салима, который пережил горе. Узнайте, как любовь дает нам силу и мотивацию продолжать жить после разрушительных потерь.
В роли Zau, вы будете сталкиваться со своими эмоциями. Приготовьтесь к разнообразным испытаниям и путешествиям по уникальному миру, полному загадок и опасностей.
Дата выхода The Tales of Kenzera: Zau 23 апреля 2024 года на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch.
Я не расист, но, что игру чисто негретосы кучкой делали? Любопытно:)