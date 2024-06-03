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Tales of Meadows 2025 г.
Экшен, Инди, От третьего лица
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Древняя Беларусь в геймплейном трейлере приключенческого экшена Tales of Meadows

butcher69
Новости

Небольшая белорусская студия Qualestory Games представила новый трейлер своего приключенческого экшена Tales of Meadows. Команда разработчиков, состоящая всего из четырех человек обещают не только интересный сюжет и увлекательный геймплей, но и элементы хоррора, которые добавят остроты в игровой процесс.

Действие Tales of Meadows разворачивается в 11-13 веках в древнем Турове - одном из старейших городов Беларуси. Главным героем станет рыцарь Филипп, которому предстоит не только защитить родные места от вражеских набегов, но и спасти своего отца от плена.

Открытый мир Tales of Meadows позволит игрокам свободно исследовать просторы средневековой Беларуси, встречая на своем пути как дружелюбных персонажей, так и опасных врагов.

Tales of Meadows планируется к релизу на PC в 2025 году.

7
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Despot_Aspid

Potato Tales)). Или смута не даёт покоя распильщикам.

6
ЛКПСС

Это уже такая клоунада стала)) Мрезотно прям

4
элитота

Ремейк смуты?

6
Темный-Властелин

ремастер

0
Stastanis

Мда, рыцарь Филипп - прям типичный представитель средневековой Беларуси) Кринжатины конечно не пожалели

5
Buckwheat Person

Выглядит очень смутно.

4
askazanov

Очередная смута?))))

3
ДЕНИСКА_омск

Почему показали Смуту

3
Котян Сутоевич

Блин, лук к спине приклеен).

2
Пользователь ВКонтакте

Еще один долгострой который никогда не выйдет, но позволит разработчикам немного набить портфрлио. // Александр Парфёнов

2
kolinmah

Древняя Беларусь?! Эти типа про альтернативную вселенную?

1
211186

Да будет получше смуты я вам говорю, иначе им Бацка яйки отрежет

0
WerGC

тонкий намек на перезагрузку Смуты

0
V3RB

1. Какая Беларусь в 11-13 веке, я уж не говорю про самостоятельность образования как страны?

2. Откуда воины-шаманы?

P.S. Это же Смута.

0
Freemanyz

В Смуте хотя бы в историческом плане всё соответствует, а тут какая-то альтернативная фентэзийная дичь

0
Talendor3

Картофельная Смута)

0
ogg_enjoyer

Ответ убил

0
Котян Сутоевич
древнего белорусского города Турова
Игрокам предстоит взять на себя роль рыцаря Филипа, который отправится на поиски своего отца и защищать родные земли

Ясно, понятно). Сын от подруги из Анжу?

0
hpi

Схема попила бабла налаживается.

0
bubenson

Филипп с двумя п пишется.

0
Котян Сутоевич

С двумя, конечно. Но я лично пока не нашёл первоисточника с информацией, которая указана в данной статье. Может, конечно, в мессенджерах где-то разрабы оставляли, хз, но на странице в VK я этого не увидел. Возможно, это вообще разрабы так написали.

Зато я видел эту же статью на Мейле (опубликована 20 ч. назад), которую оттуда автор слизал практически дословно).

0
Valend

А какой был вопрос? 🤔

0
Cambium

Не хочется думать о беларусах плохо, но.... эт не реинкарнация Смуты, часом?

Дело не в графене, а будто ребятам показать нечего. Там сюжет-то хоть есть? Когда всяких там ведьмаков и кингдомкамов презентовали, то сраз вываливали лицом хотяб намек на историю. Интересно было узнать, а что там дальше. Тут чувак тупо бежит по полю - не Шамана он там ищет, случаем? Потом лачуга какая-то полупустая - только череп над дверью и есть.

0
Кей Овальд

Пока выглядит даже интересно, но только сюжетом. Братушкам удачи.

-3
Fedmoped

Потролили смуту)) Удачи в производстве!

-5
Oscilograf

Древняя Белорусь - звучит солидно :)

Действие Tales of Meadows разворачивается в 11-13 веках в древнем Турове - одном из старейших городов Беларуси. Главным героем станет рыцарь Филипп

Ну это прям история про Горца получается - и мечом машет и живет 2 века :)

-5
Slayer_v

Хоть бы название страны правильно написал....

1
Mega Therion

Глянул, вроде не распильная контора. Может выстрелить белорусская индюшатина уровня Легенд об Айзенвальде.

Удачи разрабам!

-6
Exies27

Даже это лучше Смуты :D

-9