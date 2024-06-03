Древняя Беларусь в геймплейном трейлере приключенческого экшена Tales of Meadows

Небольшая белорусская студия Qualestory Games представила новый трейлер своего приключенческого экшена Tales of Meadows. Команда разработчиков, состоящая всего из четырех человек обещают не только интересный сюжет и увлекательный геймплей, но и элементы хоррора, которые добавят остроты в игровой процесс.
Действие Tales of Meadows разворачивается в 11-13 веках в древнем Турове - одном из старейших городов Беларуси. Главным героем станет рыцарь Филипп, которому предстоит не только защитить родные места от вражеских набегов, но и спасти своего отца от плена.
Открытый мир Tales of Meadows позволит игрокам свободно исследовать просторы средневековой Беларуси, встречая на своем пути как дружелюбных персонажей, так и опасных врагов.
Tales of Meadows планируется к релизу на PC в 2025 году.
Potato Tales)). Или смута не даёт покоя распильщикам.
Это уже такая клоунада стала)) Мрезотно прям
Ремейк смуты?
ремастер
Мда, рыцарь Филипп - прям типичный представитель средневековой Беларуси) Кринжатины конечно не пожалели
Выглядит очень смутно.
Очередная смута?))))
Почему показали Смуту
Блин, лук к спине приклеен).
Еще один долгострой который никогда не выйдет, но позволит разработчикам немного набить портфрлио. // Александр Парфёнов
Древняя Беларусь?! Эти типа про альтернативную вселенную?
Да будет получше смуты я вам говорю, иначе им Бацка яйки отрежет
тонкий намек на перезагрузку Смуты
1. Какая Беларусь в 11-13 веке, я уж не говорю про самостоятельность образования как страны?
2. Откуда воины-шаманы?
P.S. Это же Смута.
В Смуте хотя бы в историческом плане всё соответствует, а тут какая-то альтернативная фентэзийная дичь
Картофельная Смута)
Ответ убил
Ясно, понятно). Сын от подруги из Анжу?
Схема попила бабла налаживается.
Филипп с двумя п пишется.
С двумя, конечно. Но я лично пока не нашёл первоисточника с информацией, которая указана в данной статье. Может, конечно, в мессенджерах где-то разрабы оставляли, хз, но на странице в VK я этого не увидел. Возможно, это вообще разрабы так написали.
Зато я видел эту же статью на Мейле (опубликована 20 ч. назад), которую оттуда автор слизал практически дословно).
А какой был вопрос? 🤔
Не хочется думать о беларусах плохо, но.... эт не реинкарнация Смуты, часом?
Дело не в графене, а будто ребятам показать нечего. Там сюжет-то хоть есть? Когда всяких там ведьмаков и кингдомкамов презентовали, то сраз вываливали лицом хотяб намек на историю. Интересно было узнать, а что там дальше. Тут чувак тупо бежит по полю - не Шамана он там ищет, случаем? Потом лачуга какая-то полупустая - только череп над дверью и есть.
Пока выглядит даже интересно, но только сюжетом. Братушкам удачи.
Потролили смуту)) Удачи в производстве!
Древняя Белорусь - звучит солидно :)
Ну это прям история про Горца получается - и мечом машет и живет 2 века :)
Хоть бы название страны правильно написал....
Глянул, вроде не распильная контора. Может выстрелить белорусская индюшатина уровня Легенд об Айзенвальде.
Удачи разрабам!
Даже это лучше Смуты :D