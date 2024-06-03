Древняя Беларусь в геймплейном трейлере приключенческого экшена Tales of Meadows

Небольшая белорусская студия Qualestory Games представила новый трейлер своего приключенческого экшена Tales of Meadows. Команда разработчиков, состоящая всего из четырех человек обещают не только интересный сюжет и увлекательный геймплей, но и элементы хоррора, которые добавят остроты в игровой процесс.

Действие Tales of Meadows разворачивается в 11-13 веках в древнем Турове - одном из старейших городов Беларуси. Главным героем станет рыцарь Филипп, которому предстоит не только защитить родные места от вражеских набегов, но и спасти своего отца от плена.

Открытый мир Tales of Meadows позволит игрокам свободно исследовать просторы средневековой Беларуси, встречая на своем пути как дружелюбных персонажей, так и опасных врагов.

Tales of Meadows планируется к релизу на PC в 2025 году.