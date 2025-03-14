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Tales of Meadows 2025 г.
Экшен, Инди, От третьего лица
7.3 7 оценок

Мир средневекового Турова в новом трейлере экшена Tales Of Meadows от белорусской студии

butcher69
Новости

Белорусская студия Qualestory Games представила трейлер своей новой игры Tales Of Meadows. В видео рассказчик погружает зрителей в мир средневекового Турова, где главный герой, рыцарь по имени Филипп, отправляется на опасное путешествие, чтобы спасти своего отца. Игрокам предстоит исследовать открытый мир, в котором можно встретить таинственные религиозные ритуалы, сражаться с врагами и раскрывать зловещие тайны.

Одной из ключевых сцен трейлера является сражение с язычниками, молящимися у раскидистого дерева, что создает мрачную атмосферу игры. Разработчики отметили, что боевая система будет напоминать механики из Ведьмака и последних частей Assassin’s Creed, что должно понравиться поклонникам этих франшиз.

Прохождение Tales Of Meadows займет около четырех часов, и игра обещает предложить увлекательный опыт в сочетании с глубоким сюжетом и динамичными боями.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Lyс

Открытый мир на 4 часа? Хм...

1
Dr.Kostet

Тоже смутило, особенно вкупе с "увлекательным опытом в сочетании с глубоким сюжетом и динамичными боями".

1
MovableAlbin

выглядит всрато

0
Despot_Aspid

Решили переплюнуть "смуту"? Легко! Да?))

-4