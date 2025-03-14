Мир средневекового Турова в новом трейлере экшена Tales Of Meadows от белорусской студии

Белорусская студия Qualestory Games представила трейлер своей новой игры Tales Of Meadows. В видео рассказчик погружает зрителей в мир средневекового Турова, где главный герой, рыцарь по имени Филипп, отправляется на опасное путешествие, чтобы спасти своего отца. Игрокам предстоит исследовать открытый мир, в котором можно встретить таинственные религиозные ритуалы, сражаться с врагами и раскрывать зловещие тайны.

Одной из ключевых сцен трейлера является сражение с язычниками, молящимися у раскидистого дерева, что создает мрачную атмосферу игры. Разработчики отметили, что боевая система будет напоминать механики из Ведьмака и последних частей Assassin’s Creed, что должно понравиться поклонникам этих франшиз.

Прохождение Tales Of Meadows займет около четырех часов, и игра обещает предложить увлекательный опыт в сочетании с глубоким сюжетом и динамичными боями.