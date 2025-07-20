Разработчики из Qualestory Games раскрыли новые подробности о Tales of Meadows

Независимая студия Qualestory Games, состоящая из 15 энтузиастов, представила новую информацию о своем дебютном проекте Tales of Meadows. Разработчики опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы, прояснив некоторые ключевые аспекты будущей игры.

Релиз проекта намечен на конец 2026 года, однако эта дата может измениться. В настоящее время команда активно ищет дополнительное финансирование для более качественной реализации своих идей. Получение инвестиций может повлечь за собой пересмотр сроков и реорганизацию рабочего процесса.

Tales of Meadows представляет собой линейное сюжетное приключение, рассчитанное на 4-5 часов прохождения. Разработчики отказались от идеи открытого мира в пользу тщательно проработанных уровней, которые предложат вариативность в выборе маршрута. В игре не будет системы прокачки персонажа с перками или улучшением брони, а также будет отсутствовать стелс-механика. Боевая система сфокусирована на динамичных сражениях, где игроку предстоит противостоять врагам в открытом бою, используя меч или топор.

Команда уделяет особое внимание оптимизации, стремясь сделать проект доступным для широкого круга игроков, хотя конкретные системные требования пока не могут быть названы из-за отсутствия технических тестов. Мифология в игре будет присутствовать лишь в качестве культурных отсылок и пасхалок, не влияя на основной сюжет. Разработчики также отметили, что их проект не имеет никакого отношения к игре Смута и не черпал в ней вдохновения.