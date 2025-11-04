Состоялся релиз ролевой игры Tales of Old: Dominus в средневековом сеттинге

В Steam вышла ролевая игра с элементами выживания и строительства Tales of Old: Dominus от разработчика Hvmana Industries MMD и издателя indie.io. Проект предлагает игрокам погрузиться в мрачный мир королевства, раздираемого гражданской войной и коррупцией.

Сюжет повествует об Эрике из Вольдхама, чья деревня была сожжена, а сестра похищена после подавления восстания. Теперь ему предстоит пройти путь от простого выжившего до лидера нового мятежа. Игровой процесс сочетает в себе боевую систему, стелс-механики, крафт, выживание и управление собственными поселениями. Игроки смогут развивать персонажа без привязки к классам, комбинируя различные навыки, захватывать и отстраивать деревни, нанимать воинов и вести их в бой.

На данный момент игра получила смешанные отзывы от пользователей в Steam. Игроки отмечают интересный сеттинг, амбициозность проекта и наличие глубоких механик выживания и строительства. Среди недостатков упоминаются технические проблемы, баги, слабая оптимизация и недоработанная боевая система. Некоторые пользователи считают, что игра ощущается как проект в раннем доступе.

Разработчик уже отреагировал на первые отзывы, поблагодарив игроков за поддержку. В своем обращении он сообщил, что знает о нескольких ошибках, которые уже исправлены, и планирует выпустить обновление в ближайшие дни. Он также призвал игроков оставлять отзывы, так как это очень важно для проекта на старте, и сообщать обо всех найденных проблемах на форумах Steam.