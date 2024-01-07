Приключенческий фермерский симулятор Tales of Seikyu позволит породить монстров в своей таверне или стать одним из них

Действия будущего фермерского симулятора Tales of Seikyu будут происходить в волшебном мире духов и монстров, где вы восстанавливаете пришедшую в упадок сельскую гостиницу и исследуете город и регион, населенный людьми, монстрами и многим другим.

Игра планируется с кооперативом, и в ней также будет изящная особенность - надев древние маски, вы сможете использовать силу существ и монстров - одним из примеров является использование силы кабана для обработки полей.

Игра будет включать в себя исследование окружающей сельской местности и дальнейшее путешествие в «божественное царство, лабиринт, полный интригующих загадок». Вероятно, вы решите проблемы, с помощью сил ваших магических масок, на некоторые из которых намекает разработчик.

«Превратитесь в ворона-тенгу и свободно парите в небе Сейкю. Легко ли взбираетесь на скалы как дриада с силами лозы или глубоко ныряете». Играя за слизняка в поисках спрятанных сокровищ, используйте свой творческий потенциал, чтобы решать головоломки новыми способами».

Также включатся все, что вы ожидаете, например, славу, строительство новых объектов и другие пасторальные занятия, такие как хозяйство с курами и коровами, но другие включают в себя такие концепции, как превращение вашего обновленного дома в роскошную гостиницу для монстров.

«Мы черпали вдохновение из различных мифологий и монстров из народных сказок со всего мира. Это привело нас к созданию мира, объединяющего монстров, ёкаев и богов. В Tales of Seikyu большинство жителей деревни основаны на азиатских сказках. Также вы встретите монстров из западных историй, таких как вампиры или минотавры. Игроки смогут стать свидетелями того, как эти разнообразные существа сосуществуют, формируют общества и даже устанавливают с ними романтические отношения», — сказал разработчик ACE Entertainment в разделе часто задаваемых вопросов.

В трейлере появляются жители деревни, такие как крылатая женщина, мужчина-выдра и парень, похожий на гриб. Крылатая женщина считается возможным романтическим партнером игрока.

Tales of Seikyu выходит на Kickstarter 12 января 2024 года.