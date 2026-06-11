Состоялся полноценный релиз приключенческого симулятора фермы Tales of Seikyu на ПК

Разработчики из студии ACE Entertainment совместно с издательством Fireshine Games выпустили версию 1.0 приключенческого симулятора жизни Tales of Seikyu. Игра покинула ранний доступ, в котором находилась с 21 мая 2025 года, и получила крупное контентное обновление.

Действие Tales of Seikyu разворачивается на живописном острове Сэйкю, где духи-йокаи сосуществуют с природой. Игрокам предстоит взять на себя роль представителя клана лис, который вместе со своей сестрой Кон обустраивает старую усадьбу и пытается раскрыть тайны предков. Проект совмещает в себе элементы симулятора фермы, ролевой игры и приключения с возможностью исследовать руины и сражаться с противниками.

С выходом версии 1.0, который состоялся 11 июня 2026 года, в игре завершилась основная сюжетная линия. Разработчики добавили финальную 3 главу истории, раскрывающую тайны руин лис и судьбу пропавших родителей главных героев. В дополнение к сюжету игроки получили доступ к 5 форме превращения - облику лисы. Данная способность позволяет временно подчинять разум различных существ, а внешний вид лисьего обличья можно кастомизировать при помощи зеркала.

Любовная линия также претерпела изменения. Ростер доступных для отношений персонажей расширился и теперь включает в себя 20 жителей острова. Среди новых кандидатов появились принц-вампир Алин, ронин Увабами и ледяной дух Юки-Онна. Разработчики полностью реализовали систему брака, позволяющую сыграть свадьбу и пригласить супруга жить на ферму, где партнер будет оказывать помощь по хозяйству. Для игроков, не заинтересованных в романтике, предусмотрена отдельная сюжетная ветка дружбы.

Сельское хозяйство в Tales of Seikyu получило ряд улучшений, направленных на автоматизацию процессов. В игре появилось пугало, способное самостоятельно поливать, удобрять и засевать поля. Механика ремесла теперь тесно связана с развитием различных жизненных навыков, таких как рыболовство или горное дело, а повышение уровня открывает новые чертежи предметов и оружия.

Помимо прочего, обновление принесло новые сезонные фестивали, дополнительные виды мебели и экипировки, а также улучшения производительности. В течение периода раннего доступа проект получил официальную совместимость с портативной консолью Steam Deck. До 25 июня 2026 года на покупку игры в цифровом магазине Steam действует скидка в размере 30%.