Фанатский ремастер Tales of Symphonia для ПК получил публичную бету с честными 60 кадрами в секунду

Команда энтузиастов Life Bottle Productions выпустила в публичный бета-тест масштабную модификацию Tales of Symphonia: Definitive Edition для Steam. Главной целью проекта стало исправление давних технических проблем официальных портов от Bandai Namco и возвращение стабильной частоты в 60 кадров в секунду. Культовая японская ролевая игра изначально работала при 60 кадрах на GameCube, однако во всех последующих переизданиях для PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК разработчики установили жесткое ограничение в 30 кадров.

Как выяснили авторы модификации, движок игры изначально создавался с расчетом на 60 кадров, а при переносе на PlayStation 2 разработчики просто продублировали циклы отрисовки и внутренние тайминги. Из-за этого игра фактически просчитывала сцены дважды за один кадр. Попытки простого снятия ограничения на современных системах приводили к критическим сбоям физики, ускорению диалогов, поломке боевых анимаций и некорректному поведению камеры.

Движок игры был рассчитан на 60 кадров в секунду, а порт для PS2 фактически взломал его, удвоив вызовы отрисовки, умножив кучу вещей на 2, вычитая по 2 за кадр вместо 1 и фактически делая буквально все возможное дважды за кадр. Она фактически работает на 60 кадрах дважды, а не таргетирует 30 кадров. Основным применением ИИ в этом проекте стал сервер IDA MCP, помогавший находить эти крошечные удвоения в коде и удалять их при выявлении некорректного поведения.

- Dot, руководитель проекта Tales of Symphonia: Definitive Edition

Использование нейросетей вызвало споры среди фанатов, однако автор подчеркнул, что алгоритмы применялись исключительно для поиска аномалий в машинном коде. Основной объем работы потребовал тысяч человеко-часов: более 12 участников проекта вручную проверяли каждую боевую механику и неоднократно проходили сюжет целиком. Команде удалось устранить более 100 багов, вызванных переходом на повышенную частоту кадров, а также исправить застарелые ошибки сборника Tales of Symphonia Chronicles.

Помимо технического исправления кадровой частоты, модификация содержит комплексную переработку визуальной части. Текстуры окружения и персонажей были собраны из разных версий, масштабированы и вручную скорректированы для сохранения оригинального визуального стиля. Разработчики также вернули вырезанные текстовые диалоги и восстановили недостающие реплики англоязычной озвучки, отсутствовавшие в цифровом релизе на ПК.

Проект также добавляет ряд опциональных геймплейных механик из поздних частей серии Tales of. В сражениях появилась свободная трехмерная пробежка по арене Free Run при зажатии триггера, доступ к 6 дополнительным ячейкам приемов через меню Arte Sphere, ручной накопитель шкалы Overlimit и отключение очереди заклинаний No Spell Queue, позволяющее союзникам использовать сильную магию одновременно.

Публичная бета-версия сборки стала доступна участникам фанатского сообщества 11 октября, а полноценный релиз под номером 1.0 создатели обещают опубликовать на GitHub. Официальная версия Tales of Symphonia в Steam при этом не получала никаких патчей с момента выхода в 2016 году.