Bandai Namco может готовить ремастер Tales of the Abyss к 30-летию серии

16 января 2025 года Bandai Namco зарегистрировала новую торговую марку для Tales of the Abyss — классической RPG, вышедшей на PS2 и 3DS. Хотя это само по себе не гарантирует ремастера, проект, приуроченный к 30-летию серии Tales of, делает такую возможность вполне реальной.

Bandai Namco ранее заявляла о желании выпускать ремастеры серии регулярно, что усиливает надежды на возвращение Abyss. Эта игра, рассказывающая о пути Льюка фон Фабра — избалованного дворянина, вынужденного принять своё предназначение, — стала культовой благодаря глубокому сюжету и революционной системе Free Run, которая впоследствии вошла в другие части серии.

Не так давно компания выпустила Tales of Graces f Remastered. Эта игра рассказывает о рыцаре Асбеле Ланте, его друзьях и непростой судьбе, развернувшейся после трагических событий детства. Новая версия включает эпилог Lineage & Legacies и косметические DLC.

Tales of Graces f Remastered доступна на Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и PC.