Tales of the Abyss может получить долгожданный ремастер: юбилейная иллюстрация намекает на сюрприз для фанатов

30-летие серии Tales уже стало поводом для громких новостей, но, похоже, праздничные сюрпризы на этом не заканчиваются. Недавно опубликованная юбилейная иллюстрация от студии Ufotable — тех самых мастеров, что создавали ролики для Tales и «Истребителя демонов» — привлекла внимание поклонников куда сильнее, чем ожидалось. На рисунке представлены герои недавних ремастеров и юбилейных частей, однако один персонаж выделяется особенно: Люк из Tales of the Abyss.
Именно этот факт и запустил волну обсуждений. Abyss, вышедшая на PlayStation 2 в 2005 году и позже портированная на 3DS, давно считается одной из самых востребованных для возвращения. Фанаты не раз просили Bandai Namco обновить игру, и теперь их надежды обрели визуальное подтверждение — пусть и неофициальное. На иллюстрации отображены все последние ремастеры, включая Xillia, Graces f и свежоанонсированную Berseria, что делает присутствие Люка ещё более символичным.
Несмотря на то что официальный список будущих ремастеров не раскрыт, появление героя, не связанного ни с актуальными юбилеями, ни с уже подтверждёнными проектами, выглядит как прямой намёк. Если Bandai Namco всё же решится на ремастер Tales of the Abyss, это станет логичным шагом для текущей стратегии по возвращению классики. И хотя Xillia 2 всё ещё стоит в очереди, место Abyss среди будущих ремастеров кажется почти гарантированным.
Празднование Tales30th продолжается, и, судя по всему, поклонников серии ждёт ещё немало приятных открытий.
Смотрел анимэ. Крутое. Отлично, если игру портируют на ПК!