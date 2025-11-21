Tales of the Abyss может получить долгожданный ремастер: юбилейная иллюстрация намекает на сюрприз для фанатов

30-летие серии Tales уже стало поводом для громких новостей, но, похоже, праздничные сюрпризы на этом не заканчиваются. Недавно опубликованная юбилейная иллюстрация от студии Ufotable — тех самых мастеров, что создавали ролики для Tales и «Истребителя демонов» — привлекла внимание поклонников куда сильнее, чем ожидалось. На рисунке представлены герои недавних ремастеров и юбилейных частей, однако один персонаж выделяется особенно: Люк из Tales of the Abyss.

Именно этот факт и запустил волну обсуждений. Abyss, вышедшая на PlayStation 2 в 2005 году и позже портированная на 3DS, давно считается одной из самых востребованных для возвращения. Фанаты не раз просили Bandai Namco обновить игру, и теперь их надежды обрели визуальное подтверждение — пусть и неофициальное. На иллюстрации отображены все последние ремастеры, включая Xillia, Graces f и свежоанонсированную Berseria, что делает присутствие Люка ещё более символичным.

Несмотря на то что официальный список будущих ремастеров не раскрыт, появление героя, не связанного ни с актуальными юбилеями, ни с уже подтверждёнными проектами, выглядит как прямой намёк. Если Bandai Namco всё же решится на ремастер Tales of the Abyss, это станет логичным шагом для текущей стратегии по возвращению классики. И хотя Xillia 2 всё ещё стоит в очереди, место Abyss среди будущих ремастеров кажется почти гарантированным.

Празднование Tales30th продолжается, и, судя по всему, поклонников серии ждёт ещё немало приятных открытий.