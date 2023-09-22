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Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game 2024 г.
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Анонсирована уютная игра во вселенной Средиземья Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

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monk70
Новости

Издательство Private Division и разработчик Weta Workshop анонсировали Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game для консолей и ПК. Она выйдет в 2024 году. Конкретные консоли не анонсированы.

Обе компании впервые объявили о сотрудничестве над новой игрой, действие которой происходит во вселенной Средиземья Дж.Р.Р. Толкин еще в августе 2022 года. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game описывается как «уютная игра The Lord of the Rings, действие которой происходит во вселенной Средиземья».

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Думаю в ближайшее время много подобных анонсов будет. Embracer нужно отбивать убытки после провала сделки на 2 миллиарда и с учетом приобретения компании, которая владеет всей франшизой Властелин Колец, то лицензии будут продавать частенько.

4
vzglydizugla

Жаль, скольким еще трешем за какают вселенную.

0
BriefWheeler

Вселенная Средиземья а какой жанр RPG

0
Viking90

В Хоббит Нежданное Путешествие, там тоже ГГ жил размеренной спокойной жизнью пока к нему не приехал Гендальф и его спокойная жизнь не полетела в трубу:). Надеюсь так будет и в Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game :))

0