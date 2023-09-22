Анонсирована уютная игра во вселенной Средиземья Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Издательство Private Division и разработчик Weta Workshop анонсировали Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game для консолей и ПК. Она выйдет в 2024 году. Конкретные консоли не анонсированы.
Обе компании впервые объявили о сотрудничестве над новой игрой, действие которой происходит во вселенной Средиземья Дж.Р.Р. Толкин еще в августе 2022 года. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game описывается как «уютная игра The Lord of the Rings, действие которой происходит во вселенной Средиземья».
Думаю в ближайшее время много подобных анонсов будет. Embracer нужно отбивать убытки после провала сделки на 2 миллиарда и с учетом приобретения компании, которая владеет всей франшизой Властелин Колец, то лицензии будут продавать частенько.
Жаль, скольким еще трешем за какают вселенную.
Вселенная Средиземья а какой жанр RPG
В Хоббит Нежданное Путешествие, там тоже ГГ жил размеренной спокойной жизнью пока к нему не приехал Гендальф и его спокойная жизнь не полетела в трубу:). Надеюсь так будет и в Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game :))