Авторы Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game официально объявили о переносе релиза на конец июля

Официально: игра Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game от Weta Workshop, которая уже пережила несколько задержек, снова откладывается. Изначально планировавшийся на 25 марта 2024 года релиз теперь состоится 29 июля для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.

В своем заявлении разработчики объяснили, что задержка необходима для того, чтобы каждый хоббит, независимо от платформы, мог насладиться «уютным опытом» игры, который переносит в атмосферу Средиземья.

Игра, анонсированная в сентябре 2023 года, представляет собой лайф-симулятор, действия которого происходят в Байуотере, части Шира. Игроки смогут создавать своих хоббитов, заниматься фермерством, рыбалкой, садоводством и даже устраивать званые обеды с местными жителями. Среди особенностей — поиск «потерянных сокровищ» и исследование скрытых уголков.