Авторы Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game показали первые кадры на движке. Новый трейлер выйдет уже скоро

В сентябре прошлого года разработчик Weta Workshop и издатель Private Division анонсировали Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, описав ее как игру, в которой игрокам предстоит окунуться в "уютную хоббитскую жизнь". Подробности об игре, помимо этих первых сведений, были скудны, но скоро ситуация изменится благодаря новому трейлеру.

Weta Workshop и Private Division сообщили в недавнем твите на официальной странице игры, что новый трейлер Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game скоро выйдет. Твит сопровождался коротким роликом, в котором, судя по всему, демонстрируется первые кадры на движке с изображением Шира и его легендарной, пышной и яркой природной красоты.

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game планируется выпустить в этом году для ПК и консолей. Конкретная дата выхода или платформы пока не объявлены, но, возможно, с появлением нового трейлера ситуация изменится.