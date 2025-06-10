Добро пожаловать в Шир: авторы Tales of the Shire показалии уютный трейлер с рыбалкой, Гэндальфом и сменой сезонов

Разработчики из Weta Workshop совместно с издателем Private Division представили новый геймплейный трейлер Tales of the Shire — уютного симулятора жизни, где игроку предстоит перевоплотиться в настоящего хоббита.

В ролике демонстрируются живописные пейзажи Шира, смена времен года, быт деревни Байуотер и знакомые персонажи, включая Гэндальфа Серого. Игроков ждёт рыбалка, готовка, общение с соседями и прочие мирные занятия, идеально вписывающиеся в дух вселенной «Властелина колец».

Tales of the Shire обещает атмосферу покоя, неспешный геймплей и уютное погружение в хоббитскую повседневность. Игра выйдет 29 июля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.