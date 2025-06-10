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Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game 29.07.2025
Адвенчура
5.9 26 оценок

Добро пожаловать в Шир: авторы Tales of the Shire показалии уютный трейлер с рыбалкой, Гэндальфом и сменой сезонов

butcher69 butcher69

Разработчики из Weta Workshop совместно с издателем Private Division представили новый геймплейный трейлер Tales of the Shire — уютного симулятора жизни, где игроку предстоит перевоплотиться в настоящего хоббита.

В ролике демонстрируются живописные пейзажи Шира, смена времен года, быт деревни Байуотер и знакомые персонажи, включая Гэндальфа Серого. Игроков ждёт рыбалка, готовка, общение с соседями и прочие мирные занятия, идеально вписывающиеся в дух вселенной «Властелина колец».

Tales of the Shire обещает атмосферу покоя, неспешный геймплей и уютное погружение в хоббитскую повседневность. Игра выйдет 29 июля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Go_Ra

Негрожопый Шир ....-)))

1
Alex40001

назгулов и орков не показали

ka27

Это соевая фигня потому что, детская

1